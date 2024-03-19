「雪龍2」號今開放報名參觀3.21截止　按每時段抽籤　附登記教學

內地第一首自主建造的極地科考破冰船「雪龍2號」下月8日首次抵港及免費開放予公眾及團體參觀。有興趣登船參觀的市民，今日（19日）11時起至本周四期間，下載「uutix」應用程式或瀏覽網頁版作實名登記，大會將按照每日各個時段名額及登記後抽籤，下周四或之前通知報名結果。大會又建議參觀者穿著休閒運動服，而暈船嚴重者未必適合登船。



「雪龍2」於下月回國歸航並及應邀於4月8日首次訪港，展開為期五天活動，向香港市民及青年學子展示並滙報科研成果。(雪龍2訪港籌備委員會提供）

將按照各時段名額及登記後抽籤

有興趣參觀「雪龍2號」的市民，今日起可預先下載「uutix」應用程式或瀏覽網頁版，使用身分證作實名登記。市民需要填妥登記表格，包括日期及場次、電郵地址、門票數量（最多登記兩張）；另外須填寫實名資料，例如與身份證明文件相同的姓名、證件類型（內地身份證、香港身份證或其它）及證件號碼。

提交表格後，會跳進另一版面顯示「登記成功」，而最終預約結果將發送至申請者填寫的電郵。如有疑問可向「uutix」電郵fungc88@yahoo.com或致電65048998查詢。

提交表格後，會跳進另一版面顯示「登記成功」、「最終預約結果將發送至您填寫的郵箱」。（uutix網頁）

截止報名日期為本周四 下周四或之前通知結果

市民需留意，成功提交報名表格後，不代表獲保證參加活動。大會將按照每日各個時段名額及登記後抽籤，報名結果將於2024年3月28日或之前發送至報名者填寫的之電郵地址。每位報名人士可同時為一位同行者登記，表格提交後不得修改。報名截止時間為3月21日晚上11時59分。

展覽每節半小時 須年滿15歲或以上

開放登船展覽時間每節30分鐘、參觀者必須年滿15歲或以上，訪客和車輛進入海運郵輪碼頭都要接受搜查，通過安檢才可上場。市民的登記實名資料，只作登船及出入禁區之用，一切資料保密並在登船日期後48小時內立即刪除。參加者入場時必須出示已登記之有效身份證文件及大會發出的電子票，經檢查後才可登船。

暈船嚴重者未必適合登船

按參觀者須知，參觀者攜帶物品必須盡量精簡，穿著休閒運動便服為佳，建議勿穿高跟鞋，確保上落安全。若停泊期間，懸掛三號或以上熱帶颱風信號；又或黃色暴雨警告或以上警告，活動將予取消。

對於暈船非常嚴重的人而言，可能未必適合登船，而經評估身體狀況，如發生個人意外，大會決不負擔任何責任。主辦方已為參觀者購買法定保險，而參觀者須自行負責隨身攜帶物品安全，若遺失財物，保險、主辦方及「雪龍2」號不承擔任何責任。