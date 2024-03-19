石澳泳灘亞成年江豚擱淺 屍體嚴重腐爛 本年累計第18宗
撰文：余月明
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香港海洋公園保育基金前日（17日）接報，於石澳泳灘發現身長約151厘米的亞成年江豚，屍體屬嚴重腐爛，是本年度第十八宗。保育基金昨日（18日）已將江豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。
香港海洋公園保育基金表示，前日（17日）接報通知跟進宗鯨豚擱淺個案，在石澳泳灘發現身長約151厘米的亞成年江豚，屍體屬嚴重腐爛，性別未知，為本年度第十八宗。保育基金昨日（18日）已將江豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。
香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電 1823 熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。而且亦呼籲公眾出海遊玩的時候，記得要帶走自己垃圾。
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