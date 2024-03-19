今日必看8分鐘｜元朗水缸車轉彎撞倒老婦｜市民促十字路口斜行線

車CAM直擊｜元朗水缸車轉彎撞倒老婦 司機疑不顧而去

今日（19日）中午12時33分，警方接報一輛水缸車在元朗建樂街轉入建業街時，撞倒一名過路老婦，但涉事車輛沒有停下，駛離現場。傷者姓李68歲，鼻及腳受傷，稍後由救護車送往博愛醫院治理，送院時清醒。由車CAM可見，水缸車轉左彎時，老婦在車頭左至右橫過馬路。老婦被撞倒地上，頭部微微郁動，有途人上前了解其傷勢，而水缸車則沒有停下。

跑馬地司徒拔道4車相撞3人傷 Tesla右尾胎甩脫 來回線一度全封

今日（19日）上午9時43分，跑馬地司徒拔道有4車相撞意外，包括一部泥頭車、一部Tesla電動車、一部私家車和一部的士，事件中共3人受傷，全部清醒送院。由網上圖片可見，泥頭車與Tesla Model X迎頭相撞，Tesla的右邊車身，由車頭至車尾均告損毀，右尾胎更告甩脫丟在路中。司徒拔道來回線一度全封，至早上11時半，運輸署宣布，因交通意外，司徒拔道近紀園現已實施單線雙程行車措施。至中午12時半左右，單線雙程行車措施亦告取消。

元朗電纜鬆脫．車cam｜電纜扯斷燈柱嚇窒司機 貨van的士險遭殃

元朗今日（19日）中午發生罕見意外，一條高壓電纜疑鬆脫跌下，駛經青山公路—元朗段的一輛紅頂小巴被擊中，一支燈柱折斷。事發一刻車cam片段曝光，可見當時電纜已墮下至貼近高架橋橋面，一輛紅頂小巴駛經，車頂路線牌勾到電纜；電纜繼而擊中橋下的燈柱。燈柱在離地約1.5米處折斷，「折腰」墮地時燈罩更幾乎擊中駛經的一輛客貨車及的士，電纜則在半空「吊吊揈」，片主見狀嚇至「嘩」一聲，立即收慢，避過一劫。

視察深水埗十字路口 市民：點解四邊綠燈不可斜行 促設斜行線

警方昨日（18日）起進行全港大型執法行動，打擊行人亂過馬路，位於長沙灣政府合署對出的十字路口，昨日有途人於亮「綠公仔」期間「打斜」過馬路，被警方票控罰款2000元。《香港01》今日（19日）上午重返現場視察，每逢十字路口四邊亮「綠公仔」，不少人都會打斜過路，當中有人推BB車、有輪椅人士、亦有不良於行的長者以身試險。有途人稱過往曾遭警方警告，但因為方便不欲浪費時間所以打斜行，又稱「唔知道四邊綠燈打斜行係違法，過咗十幾年都係咁過馬路」，也有途人認為罰款太重，反問：「點解四邊綠燈唔可以打斜過呢？」建議政府加設斜行黃線。

居屋2023｜開售1.5個月錄3宗撻訂 賣出42%單位 一屋苑僅沽一成

「居屋2023」六個項目合共提供9,154個單位，1月31日起開始揀樓，銷售緩慢。據公屋聯會總幹事招國偉所作統計，截至昨日（18日）共錄得3宗撻訂，分布在啟德啟悅苑、屯門兆翠苑及安達臣道安麗苑；不過人棄我取，撻訂單位因屬一房至兩房中至大型單位，已被後來買家買了。截至昨日，開售一個半月累計售出近42%單位，啟悅苑最搶手，只餘不足一成單位；安達臣道安樺苑則相反，賣出不足一成單位；天水圍朗天苑雖賣出三成單位，但由於總數達3,080個單位，故此仍剩餘2,109個，佔未賣出單位總數四成。

銅鑼灣甘饕燒鵝明日結業 老闆娘稱完約趁機休息 北上發展暫未定

由中環鏞記甘氏家族第三代傳人開設的名店「甘饕燒鵝」，在銅鑼灣開店約5年，明日（20日）將結業，不少老顧客紛紛到場支持。老闆娘甘太表示，店鋪租約完結，決定趁機會休息一下，更計劃之後與員工一起遊埠。近日有傳她會北上發展找商機，她指，暫時未知會否在香港或內地重新開舖，「我哋始終係香港品牌，香港老字號，每行一步都要打算得好仔細。」

海關嚴打私煙月內破1,361案 檢$2.7億私煙雪茄等拘1,314人

政府2月28日宣布增加煙草稅，海關自2月19日起進行代號「風暴」反私煙行動，截至3月14日近一個月內，已偵破1,361宗案件，檢獲6,100萬支懷疑私煙、約8,340克雪茄及約540克製成煙草，估計市值共約2.7億元，應課稅值共約1.9億元。行動中，海關拘捕1,314人，年齡介乎17至89歲，並扣查9輛懷疑用作分銷私煙的車輛。海關更首次搗破以商場店舖作私煙儲存倉的案件。海關強調，會繼續因應情況，增撥資源打擊私煙活動，呼籲市民切勿以身試法。

美斯退款｜Tatler：經Klook購票球迷獲一半退款 須4月12日前回覆

國際邁阿密（Inter Miami CF）今年2月4日在香港大球場上演表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）最終沒有出場，令全場球迷失望，主辦方Tatler Asia其後宣布退回門票一半款項。Tatler Asia宣布退票細節，稱透過官方票務平台Klook購買2月4日比賽日門票的球迷，將收到由Klook發出的電郵通知。持票球迷須於下月12日前回覆，並接受50% 門票退款的條款及細則。退款將於截止日期、即4月12日後的30天內處理。

巴士大媽大叔大聲播片騷擾全車 港女播大悲咒反擊 結局爽爆全網

乘搭巴士不要做「自私精」！有港女於網上西環群組發文表示，乘搭巴士時，前面座位1對夫妻竟打開手機喇叭大聲播放影片，音量大得騷擾其他乘客，令她相當不滿。樓主於是把手機伸前在2人中間位置播放「大悲咒」，結果成功令2人將手機「收聲」，事後形容「播大悲咒真係好work」。帖文引來網民熱議，大讚樓主「做得好」，「大悲咒果然降魔伏妖！」、「呢招有趣」、「最憎啲人咁自私！」。樓主之後上載照片更新事件後續，笑言「而家聽完佛經，（2人）瞓咗覺了」。