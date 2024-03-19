圓明園逾190件文物明起港展出　包括3米巨型牆紙、萬方安和殿燙樣

「圓明園—清代皇家圓居文化」為香港故宮文化博物館今年首個大型特別展覽，將於下月20日至8月12日對外開放。展覽將展出超過190件與圓明園相關的重要文物，例如逾3米高的巨型牆紙、萬方安和殿建築模型，展示清代宮廷的歷史、生活、藝術等，部分文物更首次在北京故宮以外地方展出。策展團隊表示，由於文物設休息期，部分紙、絲、木質文物不會在短期內再次展出，形容是百年一遇的展覽，呼籲市民不要錯過。



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「圓明園：清代皇家圓居文化」展由3月20日至8月12日於展廳8向公眾開放。展覽分為兩期，每期三個月，展出超過190件文物。

圓明園萬方安和殿「燙樣」在港首展出

展覽分為5個單元，通過不同文物展現圓明園的佈局、皇室親情、大火後的遺跡等。展覽單元一為「空間佈局」，展現了圓明園的核心空間、園林建築等。其中「圓明園萬方安和殿燙樣」首次在港展出，「燙樣」為供皇上御覽建築設計的特製立體模型，從中可一覽萬方安和景區的主體建築，周遭的水體、橋座、涵洞以及室內裝修細節等。

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逾3米高巨型「貼落」 展現乾隆帝生活

單元二主題為「時令節慶」，展覽了皇室如何渡過元宵、七夕等節日。此區展出長3米以上的「乾隆帝元宵行樂圖」巨型貼落，顯示了乾隆帝於元宵前後在「山高水長」觀燈的情況。另一幅巨型貼落在單元四「皇室親情」，名為「乾隆帝妃及永琰像」。

香港故宮文化博物館助理研究員梁慧淇表示，貼落如現時牆紙，以往甚少展出巨型貼落，策展時需考慮展出的方式。香港故宮文化博物館助理研究員梁慧淇表示，貼落如現時牆紙，以往甚少展出，因面積較為大，同時，貼落無法以原貌一樣，貼在牆上展出，需要以大型框架固定，策展時需特別考慮展出的方式。

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以影片呈現圓明園由古至今的外貌

最後單元五為「劫難與遺跡」，展出長春園西洋樓石雕「雕花構件」，該展區同時設有影片呈現圓明園由古至今的外貌。

香港故宮博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠表示，今次展覽多項文物首次在故宮以外展出，部分敏感材質展品只會展出三個月，之後進入至少一年的「休息期」，形容為「百年一遇」的展覽，呼籲市民不要錯過。