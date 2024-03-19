黎智英案．十二｜李宇軒披露團隊細節　曾見參議員望美能做啲嘢

壹傳媒集團創辦人黎智英涉違反國安法勾結外國勢力案續審，「重光團隊」成員李宇軒繼續作供。李在上周開始作證時，提及他們在2019年6月，見香港出現「有畫面」的大型遊行後，想借同年6月在日本舉行的「G20」高峰會宣傳，並計劃在全球多個國家的報章賣廣告，宣傳香港的民主運動，他是這計劃的參與者之一。



李宇軒在第47日起的證供，講述更多重光團隊的細節，包括李因有辦眾籌的經驗，被人介紹予「攬炒巴」劉祖廸認識，後來亦獲黎的私人助理Mark Simon的安排，與訪港的美國參議員見面。李稱他有在會面上提及香港自由民主的情況，並希望美國能「做啲嘢」，但李強調，重光團隊並非為制裁而成立。



李宇軒(圖)繼續作供並披露更多「重光團隊」的細節。(資料圖片)

審訊第47天 提及更多重光團隊的人物

李字軒作供時提到「重光團隊」的一些成員，包括一名叫Shirley Ho的創始會員，她是一名天體物理學家，當時在美國，李不知她如何加入組織，但李曾與她一同出席一些在美及瑞士的活動；李又提到「攬炒巴」劉祖廸，指劉在連登有號召力，且積極參與討論，故認為也可用精神領袖來形容劉。

李又提到「重光團隊」在第三次眾籌活動中，因為需要一個在美的美元戶口收款，最後他得知該收款人為黎的助手Mark Simon。他又指，Mark Simon稱為免李的款項被凍結，把眾籌收來的款項轉到一個名為「The Project Hong Kong Trust」的戶口，李又稱這個基金是由3名美國人持有。

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審訊第48天 組織繼續在多個進行登報活動

李宇軒提到更多的登報活動，包括有在德國《法蘭克福匯報》、瑞典《每日新聞報》及《每日工業報》、南韓的《京鄉新聞》、台灣《自由時報》等登廣告，相關主題均為支持香港民主自由。他們亦有在加拿大《環球郵報》登廣告，內容呼籲讀者要求加拿大政府向港府施壓，如實施制裁，或要求加國承認港警的犯罪行為。

他們又於2019年8月在日本的《日本經濟新聞》 登報前，該公司的職員發電郵叫前眾志成員周庭付登報費用。李指款項原本由陳梓華一方在加拿大匯款，但因時差問題未能趕及，最終由李墊支147萬元。

審訊第49天 重光團隊非為制裁而成立

李宇軒提到重光團隊(SWHK)時稱，雖然有部份成員或活動和制裁相關，但團隊並非為要求外國政府制裁中港而成立，強調非全部成員都支持制裁，他們在網上的用字雖曾寫：「全球登報眾籌制裁港共活動」的字眼，但稱當時組員只想中文版用較「flowery」(華而不實)的字眼，才寫成「制裁港共」。

李宇軒稱黎智英的助手Mark Simon曾安排他與美國參議員斯科特（Rick Scott）見面。（網上圖片）

曾見美參議員想喚起關注及望美國做啲嘢

他又提到與黎的助手Mark Simon的認識經過。李稱2019年期間，美國參議員Rick Scott來港訪問，因他曾在國際線辦眾籌「做過嘢」，Mark遂安排他等人與該參議員會面。李稱最初不知Mark是黎的助手，後來才從報章得悉。Mark後來在一個由陳梓華開設的群組，安排了李等人在半山見該參議員，並有美領事職員出席，李亦在那天初次與Mark見面，但二人沒有交談，只記得對方「肥肥哋」。李指會面只是想喚起對方關注香港的民主自由情況，及希望美國「做啲嘢」。

曾在港接待英議員

李又提到「攬炒爸」曾稱有英議員想來港看示威，他亦曾在港接待該議員，費用則由眾籌所得支付。李又提到他成立「香港故事」，原想用來收眾籌，後來沒有再用，並一直用「重光團隊」的身份。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022