黎智英案．十二｜重光團隊細節披露　Mark Simon戶口曾收眾籌款項

壹傳媒集團創辦人黎智英涉違反國安法勾結外國勢力案續審，「重光團隊」成員李宇軒繼續作供。李在上周開始作證時，提及他們在2019年6月，見香港出現「有畫面」的大型遊行後，想借同年6月在日本舉行的「G20」高峰會宣傳，並計劃在全球多個國家的報章賣廣告，宣傳香港的民主運動，他是這計劃的參與者之一。



李宇軒在第47日起的證供，繼續讀細講述登報的情況，李稱因他有辦眾籌的經驗，被人介紹了給「攬炒巴」認識，後來又認識了一名在美國的創始成員Shirley Ho。他又指該組織在英美眾籌時需要有當地戶口收款，在英的的眾籌最後由一名在《蘋果日報》專欄撰文的外國人的戶口收款，美國的眾籌傳入黎的私人助理Mark Simon的戶口。



李宇軒(圖)繼續作供並披露更多「重光團隊」的細節。(資料圖片)

審訊第47天 提及更多重光團隊的人物

李字軒作供時提到「重光團隊」的一些成員，包括一名叫Shirley Ho的創始會員，她是一名天體物理學家，當時在美國，李不知她如何加入組織，但李曾與她一同出席一些在美及瑞士的活動；李又提到「攬炒巴」劉祖廸，指劉在連登有號召力，且積極參與討論，故認為也可用精神領袖來形容劉。

李又提到「重光團隊」在第三次眾籌活動中，因為需要一個在美的美元戶口收款，最後他得知該收款人為黎的助手Mark Simon。他又指，Mark Simon稱為免李的款項被凍結，把眾籌收來的款項轉到一個名為「The Project Hong Kong Trust」的戶口，李又稱這個基金是由3名美國人持有。

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審訊第48天 組織繼續在多個進行登報活動

李宇軒提到更多的登報活動，包括有在德國《法蘭克福匯報》、瑞典《每日新聞報》及《每日工業報》、南韓的《京鄉新聞》、台灣《自由時報》等登廣告，相關主題均為支持香港民主自由。他們亦有在加拿大《環球郵報》登廣告，內容呼籲讀者要求加拿大政府向港府施壓，如實施制裁，或要求加國承認港警的犯罪行為。

他們又於2019年8月在日本的《日本經濟新聞》 登報前，該公司的職員發電郵叫前眾志成員周庭付登報費用。李指款項原本由陳梓華一方在加拿大匯款，但因時差問題未能趕及，最終由李墊支147萬元。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022