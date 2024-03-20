警長疑戀上女線人　串謀販運1600萬查案所得冰毒　警囚23年10月

已婚並被形容有「模範功績」的警署警長，疑在調查毒品案時戀上女線人，兩人並涉嫌串謀販毒，警長在調查一宗涉及300公斤冰毒案的案件時，私下取走其中25公斤，市值約1600萬元的毒品，並供女線人轉售圖利。警方其後到尖沙咀一酒店調查時發現女線人，期間警長以房卡開門，兩人雙雙被捕。警長與女線人今(20日)在高等法院認罪，警長求情稱令警隊蒙羞，不求減輕刑責，女線人則稱信警長會與她合組家庭才答應犯案。法官指警長從掃毒行動中私吞毒品，違反警隊信任，屬加刑因素，女線人則是實際販毒者，判警長監禁23年10個月，女線人則囚16年半。



男被告許思漢（45歲，前警署警長），女被告王若男（32歲），承認於2020年4月27日至5月7日間，在香港非法串謀販毒。

被告許思漢(左一)曾因表現出色獲時任警務署長曾蔭培(左四)加許。(警聲照片)

許曾參與調查300公斤冰毒案

許在案發時駐守西九龍總區反黑組警署警長（俗稱「士沙」），他於2020年4月28日，參與西九龍總區掃毒行動，並在上海街某處所檢獲約300公斤冰毒。惟許其後私自取走部份毒品。

警約一周後到酒店搜查時發現王

警方於同年5月6日到帝苑酒店某房搜查，發現140粒藥丸、16萬現金等，另有一個上鎖夾萬。當時王在房內，但沒應警方要求打開夾萬。警方要求酒店職員開鎖後，搜出152克冰毒及一些膠袋。王稱對夾萬內毒品不知情。

許被搜出身上有近2公斤冰毒

警員仍在酒店房搜查期間，許持房卡進入，現場警員搜查後發現許身上藏有兩包實為1,957克冰毒的「茶包」，包裝與早前上海街檢獲的毒品相同，另有10萬現金、王的身份證及5部手機。許解釋稱「茶包」是由王贈送。

許在另一單位收藏逾22.5公斤毒品

警方調查後發現許當時正負責調查一宗毒品案，並在九龍租用一個單位供行動之用，他與另一警員都有單位鑰匙。警方再從該九龍單位檢獲一個發泡膠箱，內藏23包實為22,534克冰毒的「茶包」。

警方在調查案件時發現大批冰毒。(詳看下圖)

許稱誤拿王的身份證而返回酒店

許被捕後稱，王是其毒品案「線人」，因不喜歡喝茶，故贈送「茶包」予他；他曾先後4次到帝苑酒店找王，被捕當日他因誤取王的身份證而返酒店房，其時身上10萬現金是供行動之用；而他租用於九龍的單位，是用以訓示另一參與販毒行動的警員。王則稱酒店房夾萬只為朋友「老虎仔」所用，不知道為何許會出現在酒店房，房內現金大部份都是由男友提供。

許曾把兩行李箱搬到王駕駛的車上

閉路電視顯示，許於警方檢獲上海街毒品翌日，曾把兩個行李箱，搬到一輛由王駕駛的車上。之後許於2020年4月29日至5月6日間，多次進出該九龍單位。綜合以上案情，兩名被告串謀販運合共24,643克冰毒，市值約1,600萬。

王求情時透露與許相戀並欲組家庭

辯方求情指，王出自破碎家庭，自小被遺棄，14歲那年在親母介紹下接觸毒品。她亦因此渴望得到愛及安穩家庭，案發時與許相戀，相信許會與自己組織家庭，所以答應和他犯案。她現深感後悔，十分想念7歲女兒，認為沒能見證女兒長大已是最大懲罰。

許求情向家人及警隊同事道歉

至於已婚的許於1996年加入警隊，2008年升任「士沙」，過往曾獲多項嘉許，辯方形容他有「模範功績」，現明白他違反誠信，令警隊蒙羞，不求減輕罪責。許同意若非他的警員身份，根本無法取得涉案毒品，這屬嚴重加刑因素，並望向家人及警隊同事道歉。

案件編號：HCCC100/2023