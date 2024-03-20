網台主持「潘小文」指工程師潘焯鴻誹謗　稱損失生意　索償5千萬

網台D100主持「潘小文」，指工程師兼中科監察主席潘焯鴻其Facebook專頁及YouTube頻道上，發表對她不實的言論，「潘小文」昨(19日)入稟高等法院指潘焯鴻誹謗，又指該些言論令她在馬來西亞果園代理的業務上蒙受損失，要求法庭禁止潘焯鴻再作相關言論，並要潘焯鴻道歉及賠償5千萬元。



原告為網名「潘小文」的潘麒智，被告則是潘焯鴻。

原告稱曾受聘於被告二人並涉勞資糾紛

入稟狀指，原告是網台D100主持，網名「潘小文」，並有開設YouTube頻道「小文小奶媽」。原告曾受聘於潘焯鴻的公司諾翹生物化學，後來二人後來有勞資糾紛，原告入稟勞資審裁處追薪勝訴，勞審處下令諾翹須還款10.5萬元，但原告稱至今仍未收到款項。

指潘焯鴻在FB專頁及YT影片作誹謗言論

原告指潘焯鴻在今年3月13日在個人FB帳號發文，並發表對原告的不實言論，又指潘焯鴻於同日至14日之間，在其個人YouTube頻道上載兩段影片，再對原告作出不實言論。

原告聲稱失投資生意求賠償

原告認為，潘焯鴻因與原告涉勞資糾紛，因而怨恨原告，故作上述誹謗言論。原告又稱她是馬來西亞某果園的投資代理，負責尋找投資者，若然事成可收取5千萬佣金，惟她的投資者因為潘焯鴻的言論而拒絕繼續與她聯絡。原告因此興訟，並向潘焯鴻索償5千萬，要求法庭頒令潘焯鴻即時刪除涉誹謗的網上內容，及禁制他繼續散播誹謗言論，並要潘焯鴻作書面道歉。

案件編號：HCA514/2024