今日必看8分鐘｜嫖客與鳳姐爭執｜東九文化中心白花海被嘲似靈堂

天眼直擊｜旺角嫖客報稱遇襲被刀傷手 被捕泰籍鳳姐曾遭撼頭埋牆

旺角發生傷人案。今（19日）午5時許，一名男子報案指在花園街97號建興大廈一單位內，被一名女子持刀傷手。警員到場調查後，以涉嫌「傷人」及「違反逗留條件」拘捕一名泰籍女子；六旬男傷者手部流血，清醒被送往廣華醫院。旺角警區刑事調查隊第3隊已接手調查。

屯門男持刀劫7-Eleven無果 遇警追捕跌倒就擒

屯門安定邨發生劫案。今日（20日）中午12時43分，一名年約60歲。滿頭白髮的男子進入安定邨定祥樓地下的7-Eleven便利店，由腰包掏出一把刀喝叫打劫。現場消息稱，職員沒有理會，致電報警；劫匪無果，空手離去。

東九文化中心LED白花海被嘲似靈堂 區議員：網民有討論係好事

民政事務總署向18區額外撥款100萬元支持各區設置富有地區特色的「打卡」地標，觀塘區議會提出三個方案，其中在東九文化中心外階梯布置的LED玫瑰花海，將於下周二（26日）起展示。有網民今（20日）上傳中心外未亮燈的花海，一朵朵白花整齊放置在階梯上，大批網民笑言似靈堂，又指「提醒清明快到」。

23條立法｜三讀全票通過梁君彥破例投票 23日正式生效

《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》，今日（19日）在立法會加會下恢復二讀及三讀。立法會大會今早9時開始二讀，約6時半全體委員會通過修正案，立法工作進入三讀程序，約7時三讀投票，全體議員一致通過，全日用大約10小時審議。

西貢混能私家車遭縱火 消防開喉撲滅 警追緝歹徒

西貢發生縱火燒車案。今日（20日）凌晨零時許，一輛停泊在大網仔路8號一個露天停車場的混能私家車被發現冒煙起火，火勢輕微波及另一輛私家車，多人見狀報警。消防到場出動一條喉和一隊煙帽隊撲火，事後發現起火私家車有助燃劑。警員翻查閉路電視，發現有人曾經走近該輛混能私家車，未幾起火，初步相信案件有可疑，列作「縱火」跟進，正通知車主和追緝縱火歹徒。

旺角朗豪坊外報紙檔再遇竊 警列偷竊及刑事毀壞案調查

旺角砵蘭街朗豪坊對開的報紙檔再發生偷竊及刑事毀壞案，是本年第3度遇竊。今日（20日）上午10時許，報檔職員報案稱有物件損毀和被偷去，具體損失有待點算，警方暫列偷竊及刑事毀壞案展開調查。

屯門公路吊臂車載貨不穩 司機整理期間遭塌下木材壓腳 消防救出

今日（20日）上午10時半左右，一輛運載木材的吊臂車，沿屯門公路出九龍，途經往青朗公路（新汀九橋）一支路時，司機發現車斗上的木材不穩固，於是停在一旁，用吊臂將它們移放妥當。其間一堆木材突然塌下，壓住司機的腳部，動彈不得。湊巧青馬管制站有職員巡經見狀，連忙代為報警。傷者隨後由到場消防員救出，送院治理。

男子昂平玩滑翔傘 墮5米深山坡 直升機吊起送院

今日（20日）中午12時57分，警方接報一名男子玩滑翔傘期間墮下，跌在馬鞍山昂平營地附近一處5米深山坡，背部受傷。救援人員在大水井集合，準備上山拯救。稍後政府飛行服務隊直升機到場，將56歲姓何傷者吊起送到東區醫院治理，他送院時清醒。

大坑浣沙街可疑男子爬上大廈棚架 警揭逾期居留拘捕帶署

今日（20日）上午7時39分，一名女途人行經銅鑼灣大坑浣紗街30號對開，發現一名男子在大廈棚架上爬動，感到可疑，於是報警。警方到場截獲一名男子，調查下發現他逾期居留，遂帶署進一步調查。現場大廈正進行強制驗樓工程，搭有棚架和圍網，疑人身上沒有爆竊工具，正了解其爬上大廈的動機。

警長疑搭上女線人 串謀販運1600萬查案所得冰毒 警囚23年10月

已婚並被形容有「模範功績」的警署警長，疑在調查毒品案時纏上女線人，女線人聲稱戀上警長，兩人並涉串謀販毒，警長在調查一宗涉及300公斤冰毒案時，私下取走其中25公斤，市值約1600萬元的毒品，並供女線人轉售圖利。警方其後到尖沙咀一酒店調查時發現女線人，期間警長以房卡開門，兩人雙雙被捕。警長與女線人今(20日)在高等法院認罪，警長求情稱令警隊蒙羞，不求減輕刑責，女線人則稱因戀上警長，並信警長與她合組家庭才答應犯案。法官指警長從掃毒行動中私吞毒品，違反警隊信任，屬加刑因素，女線人則是實際販毒者，判警長監禁23年10個月，女線人則囚16年半。

銅鑼灣甘饕燒鵝結業 新客感可惜：倘北上開店續支持

香港老字號「鏞記」傳人所開的「甘饕燒鵝」，在銅鑼灣開店約5年，店鋪今日租約屆滿後正式結業。餐廳中午時間，如常吸引不少食客光顧，坐滿約一半座位。有市民得悉結業消息後特意前來，首嚐燒鵝腩仔飯，稱讚水準不錯，對餐廳結業感可惜，「少少傷心啦」，又稱如果甘饕燒鵝北上發展，鄰近深圳地鐵站開鋪，會「再上去食」。

遊港坐霸王車？內地女坐九巴沒付款 司機叫咁做尷尬 後續超展開

出外旅遊，緊記帶備現金有備無患！有內地女於小紅書發文表示，她日前來香港旅遊乘搭九巴，但因為巴士支付寶二維碼機器失靈，自己又沒有帶備港幣現金，最終沒有付款，而司機回應亦令她大讚「讓我覺得很暖」。樓主又稱，本想翌日換港幣後還錢，「但下了車一找路又忘記了」，期望司機能原諒「我們這些沒有付車費的人吧」。