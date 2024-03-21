黎智英案｜李宇軒邀外國代表監選團　英議員稱會反映港民主在惡化

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（21日）踏入第50天，「12港人」李宇軒續作供。他先繼續講及與美國參議員Rick Scott見面前，與陳梓華及黎的助手Mark Simon的討論，期間Mark提及該參議員有意競逐美國總統。



李亦提同他們的組織在2019年11月有安排外國政客的監票團，邀請的人包括英國上議院議員阿爾頓勳爵（Lord Alton）。李指阿爾頓勳爵在港時他有份接待，他亦曾和李柱銘、陳方安生及勳爵開會，會上他們3人均有向阿爾頓勳爵提及香港的情況，勳爵回應稱他會以其議員的身份，在英國喚起對香港民主情況惡化的關注。此外，他們辦監選團時曾擔心經費不足，Mark Simon曾墊支50萬給他們。



李宇軒稱他曾與陳梓華討論由眾籌登報，轉型做國際遊說工作。（資料圖片）

從眾籌登報轉型做國際遊說

李宇軒續講及，2019年9月29日在港和美國參議員Rick Scott見面。他解釋，該時期和陳梓華討論，把李宇軒由負責登報，慢慢轉型至向國際社會遊說，爭取香港民主自由，因此亦安排他和Rick Scott見面。

Mark訊息指勿提及墊支及眾籌的人

控方庭上展示李宇軒、陳梓華和Mark Simon之間在會見Rick Scott前的訊息，其中Mark Simon提到Rick Scott或競選美國總統，陳稱：「Brother ,Mark said do not mention about backer and JD team」。李庭上指，「backer」是指曾墊支的人，「JD team」是指眾籌團隊，全句的意思是，陳指Mark Simon提出，李宇軒，會見Rick Scott時，不要提及這些人。

李宇軒指他曾獲告知，來港訪問的美國參議員斯科特（Rick Scott）有意角逐美國總統。（Getty Images）

陳暗示可與李助Rick Scott競選

李進一步解釋，Rick Scott或會競選美國總統，「有啲regulation 唔俾做」，因此不要向他提及眾籌時關財政上的工作。此外，陳在另一訊息暗示，兩人可協助Rick Scott競選總統。

控方其後展示，「重光團隊」網頁的監選團報告，內容提及多名外國代表到港，監察2019年11月舉行的區議會選舉。

李邀多國代表來港監察選舉

李透露， 「攬炒巴」 劉祖迪等向他表示，英國上議院議員阿爾頓勳爵（Lord Alton）有意來港監察香港選舉，李最終成為主要「搞手」之一。期間，李和陳梓華討論此事，陳同意協助以擴展人脈。當時除了阿爾頓勳爵外，亦邀請多國代表來港監選。

英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）曾表示會刪除與李宇軒的訊息對話。(影片截圖)

擔心外國代表會被拒入境

控方展示來港監選的英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）和李之間的訊息，提及裴倫德將會刪除訊息對話。李解釋監選團的「搞手」認為，以2019年11月的政治環境，香港政府不歡迎外國人來港監選，擔心外國代表入境時被發現有監選的訊息，令他們被列為不受歡迎人士，怕會被拒入境，李遂著外國代表先刪去該些訊息。他們亦擬定後備方案，若他們被列作不受歡迎人士，將會告知其相關國家的領事和傳媒。

有向英代表提及香港民主情況惡化

李續透露，監選時把外國代表分為多組，阿爾頓勳爵便屬李宇軒的一組。他指，監選最後一天或翌日早上，阿爾頓勳爵和裴倫德在W hotel一房間，和李柱銘、陳方安生舉行會議，李宇軒則以監選團代表的身份出席。

期間，李宇軒、李柱銘和陳方安生講及香港的民主狀況，阿爾頓勳爵和裴倫德回應會在英國方面，喚起對香港民主情況惡化的關注。李指，雖然阿爾頓勳爵不代表英國政府，但以其議員身份，在其能力範圍內喚起關注，而裴倫德則會提供協助。

Mark曾墊支50萬助辦監選團

李亦補充，曾向陳表示或不夠資金舉辦監選團，Mark Simon其後轉帳50萬元作墊支之用。而監選團的開支，一部份外國代表自費，一部份是由眾籌所得支付，涉款約數10萬港元。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022