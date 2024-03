黎智英案｜李宇軒邀外國代表監選團　英議員稱會反映港民主在惡化

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案,審訊今(21日)踏入第50天,「12港人」李宇軒續作供。他先繼續講及與美國參議員Rick Scott見面前,與陳梓華及黎的助手Mark Simon的討論,期間Mark提及該參議員有意競逐美國總統。



李亦提同他們的組織在2019年11月有安排外國政客的監票團,邀請的人包括英國上議院議員阿爾頓勳爵(Lord Alton)。李指阿爾頓勳爵在港時他有份接待,他亦曾和李柱銘、陳方安生及勳爵開會,會上他們3人均有向阿爾頓勳爵提及香港的情況,勳爵回應稱他會以其議員的身份,在英國喚起對香港民主情況惡化的關注。此外,他們辦監選團時曾擔心經費不足,Mark Simon曾墊支50萬給他們。



李宇軒稱他曾與陳梓華討論由眾籌登報,轉型做國際遊說工作。(資料圖片)

從眾籌登報轉型做國際遊說

李宇軒續講及,2019年9月29日在港和美國參議員Rick Scott見面。他解釋,該時期和陳梓華討論,把李宇軒由負責登報,慢慢轉型至向國際社會遊說,爭取香港民主自由,因此亦安排他和Rick Scott見面。

Mark訊息指勿提及墊支及眾籌的人

控方庭上展示李宇軒、陳梓華和Mark Simon之間在會見Rick Scott前的訊息,其中Mark Simon提到Rick Scott或競選美國總統,陳稱:「Brother ,Mark said do not mention about backer and JD team」。李庭上指,「backer」是指曾墊支的人,「JD team」是指眾籌團隊,全句的意思是,陳指Mark Simon提出,李宇軒,會見Rick Scott時,不要提及這些人。

李宇軒指他曾獲告知,來港訪問的美國參議員斯科特(Rick Scott)有意角逐美國總統。(Getty Images)

陳暗示可與李助Rick Scott競選

李進一步解釋,Rick Scott或會競選美國總統,「有啲regulation 唔俾做」,因此不要向他提及眾籌時關財政上的工作。此外,陳在另一訊息暗示,兩人可協助Rick Scott競選總統。

控方其後展示,「重光團隊」網頁的監選團報告,內容提及多名外國代表到港,監察2019年11月舉行的區議會選舉。

李邀多國代表來港監察選舉

李透露, 「攬炒巴」 劉祖迪等向他表示,英國上議院議員阿爾頓勳爵(Lord Alton)有意來港監察香港選舉,李最終成為主要「搞手」之一。期間,李和陳梓華討論此事,陳同意協助以擴展人脈。當時除了阿爾頓勳爵外,亦邀請多國代表來港監選。

英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)曾表示會刪除與李宇軒的訊息對話。(影片截圖)

擔心外國代表會被拒入境

控方展示來港監選的英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)和李之間的訊息,提及裴倫德將會刪除訊息對話。李解釋監選團的「搞手」認為,以2019年11月的政治環境,香港政府不歡迎外國人來港監選,擔心外國代表入境時被發現有監選的訊息,令他們被列為不受歡迎人士,怕會被拒入境,李遂著外國代表先刪去該些訊息。他們亦擬定後備方案,若他們被列作不受歡迎人士,將會告知其相關國家的領事和傳媒。

有向英代表提及香港民主情況惡化

李續透露,監選時把外國代表分為多組,阿爾頓勳爵便屬李宇軒的一組。他指,監選最後一天或翌日早上,阿爾頓勳爵和裴倫德在W hotel一房間,和李柱銘、陳方安生舉行會議,李宇軒則以監選團代表的身份出席。

期間,李宇軒、李柱銘和陳方安生講及香港的民主狀況,阿爾頓勳爵和裴倫德回應會在英國方面,喚起對香港民主情況惡化的關注。李指,雖然阿爾頓勳爵不代表英國政府,但以其議員身份,在其能力範圍內喚起關注,而裴倫德則會提供協助。

Mark曾墊支50萬助辦監選團

李亦補充,曾向陳表示或不夠資金舉辦監選團,Mark Simon其後轉帳50萬元作墊支之用。而監選團的開支,一部份外國代表自費,一部份是由眾籌所得支付,涉款約數10萬港元。

4名被告:黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司,被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號:HCCC 51/2022