醫療事故｜醫管局兩個月發生三宗嚴重事故　高拔陞未就事件道歉

醫管局兩個月發現三宗嚴重醫療，行政總裁高拔陞今日（21日）會見傳媒時被問到會否就事件致歉，他僅指三宗醫療事故涉及的原因都有不同，已成立根源分析委員會調查，待調查結果出爐後會再公布，但未有作出道歉。



醫管局兩個月發現三宗嚴重醫療，行政總裁高拔陞今被問到會否就事件致歉時拒絕道歉，僅指事件仍在調查當中。（呂穎姍攝）

醫管局兩個月發生三宗嚴重醫療，包括廣華醫院醫護未及時發現病人呼吸機喉管鬆脫、聯合醫院醫護未按醫生指示為病人檢查維生指數，以及博愛醫院切錯子宮。

醫管局行政總裁高拔陞今被問到會否就事件向病人、病人家屬及公眾致歉時，他未有作道歉，僅指不想發生醫療事故，而當時院方已向家屬表示歉意，重申事件仍在調查當中。

被問及短期內發生多宗醫療事故是否顯示管治出了問題。他就指，三宗醫療事故涉及的原因都有不同，當局已成立根源分析委員會調查，待調查結果出爐後會再公布。

值得留意的是，東區醫院在2015年發生誤切肺醫療事故時，時任醫管局行政總裁梁栢賢有就事件向家屬致歉，並指醫管局已成立專家小組調查事件，及跟進賠償問題。