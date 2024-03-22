3男涉在社交群組大談襲警　官指建議非空泛且可落實　裁煽動罪成

2019年反修例運動期間，三名中年男子涉在一個有逾百成員的WhatsApp 群組中，曾討論以射箭、用無人機掉電油及火種等方式襲擊警員，並討論其利弊，從而被控煽動罪名。他們均辯稱只是「吹水」及發洩情緒。案件今（22日）在區域法院裁決，法官張潔宜指，3名被告在逾百人的群組內討論，即使有成員嘗試談論別的話題，他們也巴話題帶回這話題上，且他們提出的建議並不空泛，是經思考並可落實的方案，裁定3人煽動罪成，把案押後至4月29日判刑。



3名被告：關嘉林（50歲，售貨員）、葉子軒（31歲，健身教練）及曾智健（51歲，工程公司東主）。控罪指，他們於2019年10月7日，在香港非法煽惑其他不知名人士非法及惡意地導致警務人員及其家屬身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。

3名被告：關嘉林、葉子軒及曾智健在社交群組發表襲警言論，在區域法院被裁定煽動罪成。

3人均辯稱在吹水及發洩情緒

法官裁決時指，三名被告承認案發時曾發送涉案訊息，均稱只是在「吹水」、發洩情緒等，惟他們的供詞均不盡不實。

關稱警員為黑警及指警都抵死

法官續指，關是首名在群組內將警務人員稱為「黑警」的人，並認為所有警務人員「都抵死」，贊成傷害警務人員的提議，甚至提出傷害方法，例如射箭、用無人機掉電油及火種，並分析某些方法的利弊及可行性。

葉曾辯稱扔磚是指瑜伽磚

葉則曾稱要向警員「扔磚，扔啞鈴」，葉在庭上解釋「磚」是指瑜伽磚。但張官指，基於當時的討論的顯然是關於傷害警務人員，故認為訊息中的「磚」也必然是可以傷人的一般磚塊，即使其他成員討論其他話題時，葉與其他被告仍有重複提及傷害警務人員及其家人的話題。

曾有提議襲擊休班警

就針對曾的案情，即使曾聲稱反對暴力及破壞，但他與關差不多同時提出「黑警」要死，又提議襲擊休班警，這與其表示反對暴力說法不符。他亦曾在群組稱：「黑警死有餘辜」，提及警方發放催淚煙時，又指催淚煙「有山 i 成份」，指警藉此殺害香港市民。

其他成員不一定知被告在講笑或發晦氣

法官接納該群組非示威者常瀏覽的「暴力抗爭」頻道，然而不能忽視該群組並非只局限於20多名活躍成員，該群組的訊息可供逾100名成員閱讀，該80名非活躍成員與被告等並不熟絡，認為其他成員不一定都知他們當晚的信息只在講笑或發晦氣。

多次提黑警易挑起仇警情緒

張官續分析指，三名被告當晚在一個有約100名成員的群組發放訊息，與其他成員討論約1個半小時，內容多次提及「黑警」，指出警員的不是，易於挑起他人仇警的情緒，又提及傷害警員及其家人的方法、部份方法的利弊及可行性。

把焦點放在警員身上引來激烈討論

張官又指，三人討論時，即使有其他成員轉移話題，三人仍不斷把討論焦點放在警員身上，並引起其他成員激烈討論，且其建議並不空泛，是經過思考並可落實的方案，因而裁定他們發放的訊息的意圖，是煽惑他人對警務人員及其家人作出嚴重身體傷害，裁定他們罪名成立。

案件編號：DCCC 571/2022