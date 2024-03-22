當今世界正經歷百年大變局，香港以「背靠祖國、聯通世界」的獨有地位，奠定了「融入國家發展大局」的政策路向，規劃「金融與創科並駕齊驅」的振興經濟藍圖。《香港01》第五屆經濟高峰論壇今日於香港瑰麗酒店舉行，大會邀請了香港特别行政區政府政務司司長陳國基先生作主禮嘉賓。論壇雲集陸港兩地政商界翹楚與金融專家，探討三大經濟議題，為香港綢繆新思維，破解經濟轉型升級的困局。



《香港01》經濟高峰論壇2023 足本重溫 第一部分

《香港01》經濟高峰論壇2023 足本重溫 第二部分

主題一 【香港金融中心的高質量轉型】

面對世界經濟變局，香港應充分利用獨有的制度，發揮國際金融中心的作用，服務國家經濟發展，為中共提出的全新金融理念提供支持和實踐場域。同時持續加強資本市場、人民幣離岸市場、應對國際資本衝擊的三大功能，在中美博弈、雙循環樞紐、高質量共建一帶一路上，主動承擔新使命。

嘉賓主持：香港金融發展局行政總監區景麟博士

嘉賓講者：

• 香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生

• 香港大學金融學講座教授林晨教授

• 香港中文大學(深圳)高等金融研究院政策與實踐研究所所長席肖耿教授

• 中國首席經濟學家論壇副理事長屈宏斌先生

主題二【國家「軟實力」新思考：中共治理經驗對香港改革的啟示】

香港長年為中西文明的交匯點，西方基於意識形態的民主敘事和中共以「第五個現代化」引領的治國理政和中國式現代化，也在這裏直接「碰撞」。香港要發揮一國兩制下「背靠祖國、聯通世界」的獨特功能，就必須準確認識追求治理現代化的意涵。

嘉賓主持：香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問陸恭蕙教授

嘉賓講者：

• 中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文教授

• 香港大學法律學院院長傅華伶教授

• 香港中國學術研究院常務副院長黃平教授

• 《香港01》創辧人于品海先生。

主題三【讀懂中國高質量發展 探尋香港破困良方】

中國經濟究竟怎樣了？全世界都在追問。西方普遍認為「中國經濟陷入危機」，中央正經歷全方位轉型的陣痛，中共總書記習近平進一步提出「必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理」，如何理解大變局下中國的高質量發展道路選擇？對於香港發揮背靠祖國、聯通國際的獨特角色，破解經濟轉型升級的困局，又有何啟示？

嘉賓主持：香港總商會總裁楊偉添先生

嘉賓講者：

• 滴灌通集團創始人及主席李小加先生

• 北京大學校務委員會副主任(原副校長)海聞教授

• 瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆教授

• 香港科技園公司大灣區發展總監莫偉軒先生