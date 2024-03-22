今日必看8分鐘｜ 葵涌男持菜刀街頭叫囂｜英航空姐涉種族歧視被炒

葵涌男子持菜刀街頭叫囂 警員持盾擎槍戒備 趁機奪刀制服

今日（22日）早上11時35分，警方接報指，葵涌和宜合道212號外有一名男子手持一把長約18厘米的菜刀指罵途人，懷疑他為精神紊亂人士。有街坊拍攝到當時情況，從影片可見，該名男子在巴士站徘徊，手拿著刀柄，刀鋒位置有膠袋包裹著。街坊指男子不斷叫囂。警方隨即趕抵，有3名警員戴上頭盔、手持盾牌及警棍與男子對峙。警員多次叫男子放菜刀，但男子沒有理會，大聲質問警員：「理由呢？理由啊！」一名警員趁機搶去菜刀，其餘兩名警員則將男子推上行人路，推撞期間有警員擎槍戒備。最後男子被多名警員壓在地上制服。

跑馬地聚文街私家車的士相撞 的士司機一度被困 昏迷送院不治

今日（22日）中午11時52分，警方接報指，跑馬地聚文街8號對開的士撞向私家車，其中的士司機被困車內，昏迷不醒。救援人員趕抵現場，將事主送往律敦治醫院搶救，及後於12時55分惜告不治；51歲姓張私家車司機報稱頸部受傷，在場接受救護員敷治後，自行到律敦治醫院求醫。66歲姓許的士司機沒有表面傷痕，警方經調查後，相信他駕車期間突然暈倒，的士失控撞到私家車

將軍澳的士與私家車迎頭相撞釀3傷 的士司機一度被困

將軍澳發生交通意外。昨晚（21日）11時許，一輛的士沿影業路上斜，另一輛私家車則落斜，駛至近清水灣製片廠及員工宿舍對開時，兩車迎頭相撞，其中64歲譚姓的士男司機和33歲羅姓男乘客無法打開車門，一度被困。救援人員到場將他們救出，連同29歲黃姓私家車司機一併送院治理，警方正調查車禍原因，不排除有車越線。

拍片嘲中式英文更做「瞇瞇眼」手勢 英航兩空姐涉種族歧視被炒魷

英國航空公司（British Airways，以下簡稱「英航」）兩名空姐，近日拍片嘲笑中國旅客講英文的口音，更做出歧視亞裔的「瞇瞇眼」手勢，引起軒然大波。據英媒報道，二人目前均已被炒魷魚。

綠置居｜麗玥苑行6分半鐘到港鐵 三面環抱馬路南面法院玻璃反光

綠置居2023麗玥苑將在下周四（28日）開始接受申請。記者到屋苑附近視察周邊配套環境，發現步行至港鐵站最快只需6分半鐘，附近有多個公私營屋苑，生活日常配套齊備，附近街坊大讚交通便利、購買日用品方便。

紅磡長生店遇竊 賊人開捲閘進入 偷走手提電腦、iPad及$600利市

今日（22日）早上7時許，紅磡必嘉街10號一間長生店職員開工時發現捲閘已捲起，店內有搜掠痕跡，懷疑遭賊人爆竊，遂報警求助。警方接報到場，初步相信由於捲閘沒有上鎖，賊人從正門按電掣打開捲閘進入店內偷竊，再從後門逃走。經初步點算，該店暫時損失一部手提電腦、一部平板電腦及600元利市。警方將案件列作「爆竊」案處理，暫時未有人被捕。

中環藥房両變錢劏內地客 珍珠草磨粉索價$10萬 海關拘男店員

海關周三（20日）接獲內地旅客舉報，指前日於中環一間藥房選購保健品時，男店員向他推銷3款中藥材，其中兩款有提及以「両 」作為計價單位，另一款「珍珠草」卻只提及680元及1280元兩個價格。事主未有為意，選擇1280元價格後，店員建議他購買8両，隨即磨粉，埋單卻指以「錢」為計價單位，索價102,400元，比預期總價格高出9倍，事主無奈繳款。海關經調查後，昨日（21日）拘捕涉案一名男店員，他涉嫌違反《商品說明條例》。

美容院用假Ultraformer MPT機 推平價HIFU療程或致紅腫 3人被捕

兩間位於沙田石門及觀塘的美容院，用偽冒的Ultraformer MPT（鋼筋索）提供美容服務，涉嫌違反商品說明條例。海關日前「放蛇」拘捕3名女子，包括兩名公司董事，檢獲兩部假儀器。海關指，暫時未接獲有巿民使用假儀器後受傷的報告，但該些儀器有機會令皮膚紅腫及灼傷，提醒消費者購買相關美容療程時，要確定儀器真偽。消息指，該部偽冒儀器售價1萬元，正貨則約40萬元，而涉案美容療程單次收費1,000元，比正貨提供的便宜好幾倍。