港鐵可加可減｜票價變動下午揭曉　料較大機會觸及封頂加價3.09%

港鐵可加可減票價方程式最後一個數據、第四季運輸業名義工資指數變動今日（26日）下午會出爐，即港鐵今年加幅也會揭曉。以早前數據所向，工資指數變動只須達到1.8%，即會觸發加價。



第四季數據雖然未出，但根據第三季錄得的6%，套入現有方程式及加上去年1.85%延後加幅，預料最終加幅達到5.45%。以此數字看，較大機會觸發封頂機制，即不多於去年第4季家庭住戶每月入息中位數變動，亦即只能加3.09%，餘下的加幅會延後追回。



▼2023年3月28日 港鐵再度按機制加價▼



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可加可減方程式：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素+去年轉撥 = 加幅



*另設封頂機制，以去年第4季家庭住戶每月入息中位數按年變動為封頂數字，餘下加幅延後追回。



加幅以去年第4季家庭住戶每月入息中位數變動封頂

港鐵可加可減票價機制方程式下，將去年12月消費物價指數及去年第四季運輸業名義工資指數變動相加，再乘以0.5，並扣減生產力因素，便能得出票價加幅結果。現時消費物價指數為2.4%，生產力因素為0.6%。

方程式另設封頂機制，以去年第4季家庭住戶每月入息中位數變動為限，該數據按年增加3.09%，即港鐵今年最多只能加3.09%。

生產力因素扣減比率與舊方程式一樣

政府與港鐵去年檢討可加可減票價機制，將生產力因素與港鐵香港物業發展利潤掛勾，視乎利潤多寡，可於票價方程式中，獲得0.6%至0.8%的扣減。港鐵在新方程式應用第二年、即去年，香港物業發展利潤大跌80.1%，僅錄得20.8億元，故生產力因素只維持在檢討前的0.6%，未能獲更多扣減。