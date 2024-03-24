香港舉重健力總會主席形容香港為國家　議員：不可容忍、國安威脅

中國香港舉重健力總會主席葉永玉今日（24日）出席舉重邀請賽致辭時。提到一句「尤其係比較細嘅國家，例如係香港」，即形容香港是國家。有立法會議員在社交媒上傳相關影片，並指總會過去在各項比賽上也三番四次倒掛區旗，證明是一個國家安全威脅，促請香港政府嚴厲跟進。



中國香港舉重健力總會主席葉永玉今日邀請賽致辭時表示，中國香港舉重健力總會成立於1980年代，有40年的歷史，最早時有舉重、健力或在中國稱為「奧舉」及「力量舉」，以及健美，但之後健美項目離開總會，只餘下舉重及健力。她強調這個安排是國際舉重聯盟及國際健力聯盟，以及港協暨奧委會一向認可的安排，亦稱這樣的安排一向在各個國家，「尤其係比較細嘅國家，例如係香港或者澳洲等較細嘅國家，一向都是受認可。」

中國香港舉重健力總會今日曾在YouTube 上直播比賽，但現時開幕致辭的影片已下架，只有比賽影片。

新民黨立法會議員何敬康認為不可以再去容忍舉重健力總會三番四次無心之失。（立法會直播截圖）

新民黨立法會議員何敬康事後把相關短片上傳到社交媒體，他接受訪問時指，認為事件非不當，之前亦曾多次倒掛區旗，「對國安三番四次嘅挑戰。」他指，總會可以解釋為無心之失，不過香港對維護國家安全條例的討論已長達26年，「中國香港嘅體育總會係不可以再去容忍三番四次嘅無心之失。」