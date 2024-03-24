香港舉重健力總會主席形容香港為國家 議員：不可容忍、國安威脅
撰文：鄧宇詩
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中國香港舉重健力總會主席葉永玉今日（24日）出席舉重邀請賽致辭時。提到一句「尤其係比較細嘅國家，例如係香港」，即形容香港是國家。有立法會議員在社交媒上傳相關影片，並指總會過去在各項比賽上也三番四次倒掛區旗，證明是一個國家安全威脅，促請香港政府嚴厲跟進。
中國香港舉重健力總會主席葉永玉今日邀請賽致辭時表示，中國香港舉重健力總會成立於1980年代，有40年的歷史，最早時有舉重、健力或在中國稱為「奧舉」及「力量舉」，以及健美，但之後健美項目離開總會，只餘下舉重及健力。她強調這個安排是國際舉重聯盟及國際健力聯盟，以及港協暨奧委會一向認可的安排，亦稱這樣的安排一向在各個國家，「尤其係比較細嘅國家，例如係香港或者澳洲等較細嘅國家，一向都是受認可。」
中國香港舉重健力總會今日曾在YouTube 上直播比賽，但現時開幕致辭的影片已下架，只有比賽影片。
新民黨立法會議員何敬康事後把相關短片上傳到社交媒體，他接受訪問時指，認為事件非不當，之前亦曾多次倒掛區旗，「對國安三番四次嘅挑戰。」他指，總會可以解釋為無心之失，不過香港對維護國家安全條例的討論已長達26年，「中國香港嘅體育總會係不可以再去容忍三番四次嘅無心之失。」