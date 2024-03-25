黃仁龍：私立直資學校把起跑線拉近終點　官立中學保金漆招牌不易

部份傳統名校在2000年教育改革推行時陸續轉為直資，因學費高昂，變成「貴族直資」。基層出身的前律政司司長黃仁龍以母校校友會「皇仁舊生會」名譽會長身份呼籲校友支持成立教育基金。他在信中指出，當其他私立或直資學校因為經濟條件較優越，「把跨欄的杆不斷提高，把起跑線進一步拉近終點的時候」，而皇仁始終是官立中學，「要保住這塊『金漆招牌』，殊不容易。」



前律政司司長黃仁龍出任母校校友會「皇仁舊生會」名譽會長，不時回校與學弟分享。（皇仁舊生會提供圖片)

感謝霍英東和何鴻燊支持 指需持續性平台支援學校發展

皇仁舊生會正籌款成立教育基金，作為該會慶祝160周年校慶的項目之一，請來校友、書畫專家徐沛之親寫160幅「勤有功」的書法作品拍賣等款。資深大律師黃仁龍先後購買兩幅作品，並將其中一幅致送母校。他以舊生會名譽會長身份向友發信，呼籲支持「勤有功」書法拍賣籌款。

黃仁龍表示，母校經歷超過160年，栽培了一代又一代的人才，過去得到幾位師兄前輩的慷慨捐輸，特別是霍英東和何鴻燊，他們和家人多年來全力支持學校發展，對此深表感謝。他指要繼續「皇者仁風」，造就人才貢獻社會，作為皇仁舊生都會當仁不讓，但支援學校發展和同學培育方面，實在有需要建設一個更具持續性、系統性和前瞻性的平台。

香港電台《珠璣集》在1980年代，曾訪問皇仁書院的黃仁龍。（皇仁舊生會提供圖片)

重提學生時代受港台訪問：提及學校對自己的影響和幫助

黃仁龍在文中重提早兩年香港電台重播一個1980年代訪問皇仁書院學生的節目，他是其中一位受訪學生。「當年，幾位同學談及讀書的目標，怎樣才算是成功，在客觀條件欠缺的情況下，怎樣提升自己讀書的能力，自然亦提及學校對自己的影響和幫助，包括學校百多年來的『金漆招牌』對個人努力的鞭策，旁述者讚我們具有卓越的成績和正確的人生目標。」

資深大律師黃仁龍（右）買下皇仁書院校友、書畫專家徐沛之（中）所書的其中一幅「勤有功」作品送給母校，由校長梁路得（左）代收。（皇仁舊生會提供圖片)

黃仁龍：私立直資學校經濟條件較優越

黃仁龍話鋒一轉，指40年後的今天，隨着世界、國家和香港的高速和多元發展，整個人才培育和競爭環境已經發生了重大的改變，而私立及直資學校因資源較多，在起跑線已領先官津學校。

說得再直接一些，今天，當其他私立或直資學校，因為經濟條件較優越，把跨欄的杆不斷提高，把起跑線進一步拉近終點的時候，而皇仁始終是官立中學，要保住這塊「金漆招牌」，殊不容易。 黃仁龍

黃仁龍深信今日皇仁絕對有很多極具潛質而且非常努力的「同學仔」，「可能沒有我們當年那麼老土清澀，但同樣在思想怎樣才算是成功，怎樣提升自己的能力，怎樣爭取卓越的成績，怎樣去確定和追求正確的人生目標。」

黃仁龍表示，正在為教育基金進行籌備工作，目標能在2024年內完成，之後會邀請多名有不同經驗和專業背景的校友，與舊生會代表共同成立信託人團體，負責管理基金運作和撥款。他指帳目中設有「學生基金」（Student Fund），支持校內有財政需要的學生。

資深大律師黃仁龍（右）買下皇仁書院校友、書畫專家徐沛之（中）所書的其中兩幅「勤有功」作品。（皇仁舊生會提供圖片)

20多年前政府曾研官校轉直資

資料顯示，在2000年推行教育改革時，當時的教育署（後與教育局前身教育統籌局合併）提出官校轉直資計劃，其時皇仁舊生會支持，擬爭取將母校由官校轉為直資，並籌建直資皇仁小學。時任教育署署長張建宗表示，只會試驗性地讓一、兩所官校轉直資，並強調不會出現貴族化，當時較難問題之一是官校教師地位。不過隨着直資變得貴族化惹來反對聲，再遇上沙士疫情及政府財政欠佳，有關討論束之東閣。