舉重健力總會再被指控扣起體院資助款項　議員稱收到運動員投訴

中國香港舉重健力總會主席葉永玉昨日（24日）出席舉重邀請賽致辭時，內容提到「尤其係比較細嘅國家，例如係香港」，惹來軒然大波。港協暨奧委會回應事件表示，經與該總會了解後，初步認同事件為一時口誤，並得悉總會方面就事件發表聲明及公開致歉，再次提醒各體育總會，在參與相關交流活動時，對於國家主權和「一國兩制」的論述，絕不能有所含糊。



揭發事件的新民黨立法會議員何敬康今日（25日）在電台節目上續指摘，總會屢次發生口誤事件，是不可接受。他更指出，去年收到該會有不同運動員向其投訴，懷疑總會扣取香港體育學院資助，又認為體育總會不受政府監管，政府宜「要執得再正啲」。



中國香港舉重健力總會主席葉永玉今日邀請賽致辭時，形容香港為國家。（影片截圖）

何敬康今日（24日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，總會昨日的解釋是意料之內，又指留意總會的行為一段時間，指「唔係就一個單一事件去睇」，而是該會去年曾在國際賽事播錯國歌、在去年曾在國際賽事播錯國歌，於不同賽事倒掛區旗，稱「所謂口誤事件，其實係一串連事件。」認為該會未有在過去事件涉取教訓。

何敬康：去年收到該會有運動員投訴總會扣取體院資助

他又提到，會關注中國香港舉重健力總會，是因為去年收到該會有不同運動員向其投訴，懷疑總會扣取體院資助，惟港協暨奧委會及文體旅局皆表示，認為有機會有刑事行為，應交予執法部門處理；但何敬康表示，執法部門指絕對沒有刑事問題，而何敬康個人則認為其絕對有違規。

他指，政府料最快於今年年中發表有關體育總會的指引，但他指「但呢個只不過係指引」，稱令人擔心體育總會是「唔太受政府監管」。

港協暨奧委會回應，經與中國香港舉重及健力總會了解後，初步認同事件為一時口誤，並得悉總會方面就事件發表聲明及公開致歉。

港協暨奧委會強調，香港是中國一部分的事實，毋庸置疑，根據《基本法》的相關規定，在「一國兩制」原則下，香港特別行政區體育團體可以「中國香港」名義，參與國際體育活動。港協暨奧委會將再次提醒屬下各體育總會，在參與相關交流活動時，對於國家主權和「一國兩制」的論述，絕不能有所含糊。

文化體育及旅遊局表示，政府非常重視有關事件。港協暨奧委會正向總會了解事件詳情，並已要求總會就事件提交報告。