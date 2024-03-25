文化論壇｜李家超：擁國家及世界優勢　香港將成中外文藝交流中心

西九文化管理局一連三日在西九文化區舉辦首次「香港國際文化高峰論壇」，邀請來自12個國家或地區逾20位重量級文化領袖和專家來港交流。特首李家超今（25日）在論壇開幕禮時表示，今次論壇是香港歷來最大規模的國際文化峰會，反映香港長久以來作為中西文化的橋樑。他指，香港是同時擁有中國及世界優勢的城市，藝術文化發展在得到國家十四五規劃的大力支持下，將發展成為中外文化藝術交流中心。



特首李家超在出席「香港國際文化高峰論壇」時表示，香港在一國兩制原則底下有很多發展，而香港具有國際優勢，是中西文化交流中心，政府在今年撥出1.8億美元予藝術及體育發展基金作更多國際文化交流發展。李家超指，3月是文化月，政府有一系列的文化藝術活動，例如TeamLab，是藝術與科技的結合。他續指，香港在文化藝術發展上「啱啱起步」，希望香港能成為文化盛事之都，能舉辦更多文化交流活動。

西九文化區管理局董事局主席唐英年在致辭時表示，西九文化區已經與21個合作伙伴簽署合作意向書，是發展多元化、包容化合作的共同承諾，足以證明本港在文化藝術方面的專業性。唐英年指，在疫後，2023年香港再次對全球開放，吸引各地旅客來港，每年都有約200萬人參觀M+和故宮博物館。

他續指，西九文化區是本港六大觀光點，而今次「香港國際文化高峰論壇」是3月文化藝術月的一大項目，冀本港文化藝術能在一國兩制下持續發展。