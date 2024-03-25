張健華涉性侵智障女院友　事主現失禁等行為　張及康橋須賠119萬

康橋之家前院長張健華，涉於2014年在院舍內性侵中度智障女院友被捕，但因女院友無法出庭作供獲撤罪。女院友家人其後向張及康橋之家民事索償134萬，案件早前審訊，事主母親庭上怒斥張是「害人蟲」，指女兒被性侵後出現失禁、撞頭等行為；張則表示事主「出哂名難照顧」，又稱當日知悉其母會到訪，若要非禮也不會選在當時犯案。區院法官黃若峰今（25日）頒下判辭，裁定女院友勝訴，下令張及康橋之家需賠119萬。



原告（下稱：事主）由其母親代為入稟；3名被告依次是張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司。

被告張健華自辯時反指事主出名難照顧。(凌子淇攝)

張辦公室內找到沾精液紙巾

案件去年7月審訊，庭上透露事主至今仍受創傷無法作供，但本案仍有多個強烈證據，包括警方曾在張的辦公室垃圾桶內，找到一張沾有精液及被告體液的紙巾。

院友曾拍到事主在張辦公室彎下身

事主母親庭上供稱，康橋其他院友曾拍到，女兒曾在張的辦公室彎下身，後方則有一名白衣男子從後抱緊，該男子曾有扣褲頭的動作。事後女兒食飯時哭泣，並憶述張當時脫褲後「拎條嘢出來整」。事主母親怒斥張是「害人蟲」，並稱事主以往能寫出家人名字，但現在會「瀨屎瀨尿」。

張指事主出名難照顧

張健華則自辯稱，事主事主「出哂名難照顧」，曾在案發前約兩周，因被母親拒絕帶回家，而將飯碗掟落街。事發當日，張得悉事主母親會在到訪，故叫她入房提醒她勿再把物品掟落街，但否認曾性侵她。

案件編號：DCPI 648/2018