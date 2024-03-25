2023年月入中位數1.98萬元　兩行業高達3.1萬　1.7萬人領最低工資

政府統計處今日（25日）公布數字，指本港僱員在2023年中的每月工資中位數為19,800元，時薪中位數為80.1元，兩者均較2022年同期高3.5%。以行業劃分，從事教育及公共行政（不包括政府）的僱員月入中位數最高，達31,800元；其次是月入中位數為31,600元的金融及保險從業員，情況與2022年同期相約。



此外，據調查所得，全港有17,700名僱員的時薪是40元，即最低工資的水平。而少於40.5元、即僅僅高於最低工資水平的僱員，則有32,400人。



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據政府統計處最新公布的數字，本港僱員2023年5月至6月的每月工資中位數為19,800元，較2022年同期的19,100元高3.5%。

男女月入工資中位數差距拉闊

以性別劃分，男性的每月工資中位數為22,500元，女性則為17,500元，按年分別增加4.2%及3.3%，升幅均高於2022年5至6月。而男女每月工資中位數的差距，也由2022年5至6月的4,700元，拉闊至5,000元。

每周工作時數中位數為43.2小時 較2022年略跌

調查結果也顯示，全港僱員每周工作時數中位數，在2023年5月至6月為43.2小時，較去年同期下跌0.3%。男性及女性僱員的每周工作時數中位數則分別為44.3及42.0。

教育及公共行政最賺錢 月入中位數達31,800元

若以行業劃分，在2023年5月至6月，從事教育及公共行政（不包括政府）的僱員月入中位數最高，為31,800元；其次是月入中位數為31,600元的金融及保險從業員；從事電力及燃氣供應；污水處理、廢棄物管理及污染防治活動的僱員，其月入中位數也達29,800元。情況與2022年同期相約。

餐飲、物管及清潔 月入中位數按年增幅達5%

就月入中位數的按年變動而言，雜項活動、即安老院舍、洗滌及乾洗服務、理髮及其他個人服務、本地速遞服務、及食品處理及生產從業員，月入中位數為14,700元，按年升幅最高，達5.5%。其次是餐飲服務、和物業管理、保安及清潔服務，兩個行業的每月工資中位數的按年增幅均達5%，前者月入中位數為14,700元，後者則為14,200元。

時薪中位數為80.1元 仍有1.77萬人時薪為40元

至於時薪中位數，2023年5月6月為80.1元，也較2022年同期高3.5%。本港僱員時薪的第5個、第10個、第25個、第75個及第90個百分位數，分別為44.4元、47.7元、57.0元、127.6元及204.2元。

在眾多年齡組別中，以35至44歲的人時薪中位數最高，達94元；其次是25至34歲的人，時薪中位數為82.4元。而55歲或以上的人，時薪中位數為65元，與前兩者有明顯差距。

此外，據調查所得，全港有17,700名僱員的時薪是40元，即最低工資的水平。而少於40.5元、即僅僅高於最低工資水平的僱員，則有3,2400人。