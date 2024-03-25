八通國．全國通｜中港跨境交通卡比拼　買新卡前有兩點須知

【全國通／八達通／發售點／OK便利店／一卡通】覆蓋內地共336個城市的「全國通．八達通」，由明日（26日）起於7個指定港鐵站及全線OK便利店發售。



由2012年起，中港兩地已分別推出多款跨境交通卡，例如廣州及深圳去年發布「嶺南通．八達通」及「深圳一卡通」，憑卡便可在香港及內地逾300個城市，乘搭巴士及地鐵等公共交通工具。甚至八達通早於2012年亦曾推出「八達通．嶺南通」。



究竟八達通最新發布的「全國通．八達通」，相比下有何分別？同時購買「全國通．八達通」前，亦有何需要注意呢？下文將詳盡講解。



▼八達通．全國通資料▼



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八達通2012年曾推「八達通．嶺南通」

「嶺南通．八達通」及「深圳一卡通」分別於去年4月14日及8月30日，於廣州及深圳發布。憑卡可在香港及內地逾300個城市，乘搭巴士及地鐵等交通工具。甚至早於2012年，八達通亦曾推出「八達通．嶺南通」，當時覆蓋廣東省內約20個城市。

雖然上述的交通卡與「全國通．八達通」相近，同樣可在中港兩地使用，惟增值方式、使用範圍等卻不盡相同。首先設有兩個獨立的港幣及人民幣錢包（即一卡雙錢包），並互不相連。

跨境交通卡過去需要北上增值 上限僅得人民幣1000元

以「八達通．嶺南通」為例，當時售98港元，卡內不設按金。惟市民若北上坐車，無法先在香港增值，需要到提供嶺南通充值服務的網點增值，儲值上限亦僅得人民幣1,000元。

至於去年聯合推出的「嶺南通．八達通」售人民幣70元（約76.9港元），上限同樣僅得人民幣1,000元。雖然可通過微信小程式、羊城通APP等，以手機NFC功能，線上增值人民幣錢包，惟需要先開設內地版的支付寶、微信支付，或銀行卡帳戶。

須知一︰可經八達通APP增值 惟無法綁定成虛擬卡

相較之下，「全國通．八達通」只售88元，並單獨設港幣錢包，即市民毋須到內地的增值點，只要確保卡內有足夠的儲值額，在內地嘟卡便自動以當日匯率兌換成人民幣扣款。即使餘額不足，亦可在內地透過八達通APP增值。

同時「全國通．八達通」的儲值上限達3,000元，內地公共交通工具收費普遍比香港便宜，例如從深圳福田口岸乘搭地鐵至星河COCO Park，車費只收人民幣2元，2,730元以足夠來回過千次。

「全國通．八達通」亦與一般八達通無異，可用於購物、交通及餐飲，僅無法綁定至八達通APP成為虛擬卡。

▼港人北上消費▼



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須知二︰增值額超$1000 內地讀卡器未必可顯示實際餘額

然而有一點須注意，由於內地各城市的交通卡最高限額，或是讀卡器的顯示設置有異。當「全國通—八達通」的儲值額為1,000元或以上時，部份城市的讀卡器未必可顯示實際餘額。

屆時市民可透過八達通APP，透過NFC功能拍卡查閱餘額，甚至可查閱即時匯率、過往10次匯率紀錄，以及交易紀錄。