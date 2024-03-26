舉重健力總會被指扣取體院資助　總會回應：並非事實

中國香港舉重健力總會被指控扣取體育學院對運動員資助，該總會今日（26日）回應表示，並非事實，惟承認有收到兩名運動員查詢帳目，總會以掛號信形式邀請兩人到總會澄清帳目，兩人沒有應約；又稱兩人報警後，不方便與有可能是刑事案件的證人接觸，以避嫌干擾證人。



中國香港舉重健力總會主席葉永玉周日（24日）出席舉重邀請賽致辭時，內容提到「尤其係比較細嘅國家，例如係香港」，惹來軒然大波。新民黨立法會議員何敬康翌日在商台節目《在晴朗的一天出發》回應時，提到他一直都有關注該總會，皆因去年收到對總會不同運動員向他投訴，懷疑總會扣取體院資助，引述港協暨奧委會及文體旅局表示有機會有刑事行為，應交予執法部門處理；何敬康表示，執法部門指絕對沒有刑事問題，但他則認為其絕對有違規。

何敬康於電台節目提到，去年收到舉重健力總會有不同運動員向其投訴，懷疑該會扣取體院資助。（資料圖片）

舉重健力總會：曾邀請兩人澄清帳目 惟沒有應約

舉重健力總會今日（26日）回應《香港01》，表示何敬康所指並非事實，又指有就兩運動員查詢，以掛號信形式邀請兩人到總會澄清帳目，惟兩人沒有應約。另外，則沒有收過立法會議員投訴。

被問到是否有就事件作進一步跟進，總會就指，在兩人報警後，不方便與有可能是刑事案件的證人接觸，以避嫌干擾證人。

總會提及到涉事的兩名健力運動員，過去5年所獲資助，指橘井政人及方齊智於2019至2020年獲B級精英體育項目資助；2020至2021年橘井政人A級資助、方齊智獲B級資助；2021年4月至2021年7月橘井政人A級資助、方齊智獲B級資助。根據體院網站資料，全職訓練精英甲最高水平的全年資助額可達40萬元，精英乙最高水平的全年資助額可達20萬元。

港協暨奧委會：扣資助指控涉違法 建議交執法部門跟進

就何啟康指控總會涉嫌扣體院資助，港協暨奧委會昨午（25日）回覆查詢指，2023年5月中，收到何敬康就有關舉重健力總會相關事宜來函，經審視後，由於求助人的指控涉及多項違法行為，已於去年5月22日書面回覆何議員，建議求助人直接向相關執法部門作出投訴及跟進，此後沒有收到任何後續查詢。

《星島日報》上月報道指，總會在推薦二人申請資助前，表明要將資助的三分一金額交予總會用作發展，如不同意安排則不會支持其申請，而基於資助必須經總會推薦，二人才應允安排，其餘資助則被要求向總會提交單據作「實報實銷」。

報道指，橘井政人稱多年來沒有收取全數資助，與體院查詢及核對後，並扣除首年答應支付3分1資助作發展用途，懷疑總會扣起他20萬元資助，因而決定報警求助，惟警方稱因不涉刑事，已完成調查，橘井政人卻遭投訴不當使用資助，被凍結會藉。