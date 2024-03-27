洪水橋站｜項目收8反對書　政府指不涉收地　港鐵會增屯馬綫運力

行政會議昨日批准屯馬綫洪水橋站項目，料今年動工、2030年落成。政府表示，早前刊憲期間共接獲8份反對書，主要關注收回私人地段及啟用後或令屯馬綫超出負荷等問題。



政府稱，已向反對者解釋，有1.7公頃私人土地是洪水橋/厦村新發展項目第二期擬收回土地，洪水橋車站項目本身不涉收私人土地，已將關注轉介地政總署。政府又解釋，港鐵已落實不同措施提升繁忙時段列車運載力，更可增調更多列車以增加洪水橋站啟用後的運載能力。



洪水橋。（資料圖片／鄭子峰攝）

洪水橋站項目刊憲後接獲8反對書 有一半無條件撤回

政府今日（27日）向立法會提交文件，補充洪水橋站項目資料，指項目涉及總面積約7.9公頃土地，包括4.4公頃政府用地、1.8公頃是現時歸屬於政府全資擁有的九廣鐵路，或九鐵管理的政府土地。另有1.7公頃屬私人土地，該土地是政府洪水橋/厦村新發展項目第二期擬收回土地。

政府表示，早前就洪水橋站項目刊憲，期間共接獲8份反對書，政府已向反對者解釋其提出的關注事項，當中4份反對書已無條件撤回。

洪水橋站模擬圖。（立法會文件）

另外4份未撤回反對書，主要關注項目收地問題及交通規劃事宜。其中有反對者關注收回其私人土地及相關安置補償事宜，政府解釋涉及的私人土地是洪水橋/厦村新發展項目第二期擬收回土地，該鐵路項目本身不涉收地，故已將關注轉介地政總署安排。

另有反對者關注，洪水橋站啟用後會令屯馬綫超出負荷。政府解釋，港鐵已落實不同措施提升繁忙時段運載力，包括增加列車班次；加插短途列車服務，及加強車站客流管理。在現有信號系統下，港鐵可增調更多列車至屯馬綫，應對洪水橋站啓用後新增的乘客量。

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洪水橋站鐵路項目是在現有屯馬綫上新增一個車站，預料落成後，由洪水橋往返天水圍站或兆康站，可由原來路面交通工具所須的20至25分鐘，縮減至約4分鐘。