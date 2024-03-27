政府下月邀的士業申車隊牌照　年內諮詢是否強制　商會表明無興趣

運輸及物流局局長林世雄今日（27日）於立法會會議提到，正研究推出的士車隊制度，以及強制所有的士安裝攝錄系統，計劃於4月邀請業界申請的士車隊牌照，及今年內諮詢業界意見是否推行有關強制措施。

的士小巴商總會理事長周國強接受查詢時表明，暫時未有興趣申請的士車隊牌照，重申若政府不將非法的白牌車取締，相信業界申請意願不大，



運輸及物流局局長林世雄提到，計劃於今年4月邀請業界申請的士車隊牌照。（資料圖片）

林世雄：將訂明車隊的士須安裝的裝置

林世雄今日在立法會會議回答議員口頭質詢的士服務時表示，為進一步改善的士服務質素，將推出的士車隊制度，讓的士車主可集合現有的士，向運輸署申請的士車隊牌照。運輸署會透過牌照條件規管的士車隊的營運和管理，並訂明車隊的士須安裝的裝置，包括行車記錄器、閉路電視系統，以及與提升駕駛安全有關的科技裝置等。而為貫徹「無障礙運輸」理念，亦會訂明車隊必須包含一定數量可供輪椅上落的的士，以便利輪椅使用者出行。

運輸署計劃在4月將邀請業界申請的士車隊牌照，以期讓車隊的士早日投入營運。林世雄相信，的士車隊可在行業中起示範和帶頭作用，推動其他非車隊的士安裝有關裝置，又指引入的士車隊制度亦可促進業內的良性競爭，透過市場演化逐漸改變行業生態。

林世雄指表示，為進一步改善的士服務質素，將推出的士車隊制度。（鄭子峰攝）

今年內諮詢業界是否推行強制措施

他又提到，早前有議員建議政府應考慮強制所有的士必須在車廂內安裝中央雲端攝錄系統，以便的士司機與乘客發生爭議時，執法部門可提取相關影像檔案作為客觀的佐證，保障司機及乘客雙方的權益，同時有助提高的士行車安全。政府已於今年初啓動研究，探討有關建議的可行性和其他相關事宜，並計劃今年內諮詢的士業界的意見，凝聚共識並考慮是否推行有關強制措施。

工聯會立法會議員陸頌雄表示，業界對申請的士車隊牌照的反應不積極，如果沒有成效，當局會否加快進度推行，以達至「打擊黑的、改善服務、減少投訴、改善安全、保障乘客司機雙贏」。林世雄回應指，會檢視業界意見，按情況訂立如何是最佳方式以提升水準。

立法會議員陳恒鑌追問，提出為何不能與車隊制一起要求強制安裝行車記錄儀，形容業界及立法會都支持做法，惟「政府卻畏首畏尾」。林世雄就指，政府有一連串考慮點，包括的士業營運模式，措施能否保障的士司機及乘客、私隱、裝置安裝及日常維修費用，及傳送數據開支等，又稱會仔細研究措施，「請放心，我哋今年內會同業界再諮詢。」

周國強：不將非法白牌車取締 業界申請意願不大

的士小巴商總會理事長周國強回覆查詢時表示，暫時未有興趣申請的士車隊牌照，指政府未有交代相關詳情，強調業界受白牌車影響嚴重，若政府不將非法的白牌車取締，相信業界申請意願不大，「呢件事困擾咗我哋十年八年，唔拎走根本無辦法競爭。」

他又指，的士業近10年只加價兩次，即的士司機只加過兩次人工，惟業界申請加價至今仍未有消息，導致招聘困難。他補充，運輸署傍晚會與業界開會交代車隊牌照事宜，希望政府可承諾要解決白牌車問題，而非發放一些「假大空」資訊。