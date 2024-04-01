美心邀退休員工回巢　11%員工逾60歲　103歲女經理「管數」60載

美心集團聯同聖公會福利協會及尊賢會上月27日，於中環大會堂美心皇宮舉辦《萬歲飲茶O2O》活動，向長者致敬。美心集團首席營運官蕭德威指，美心集團60歲以上的員工佔百分之十一，他指「年齡不是障礙」。



在美心集團工作逾60年，負責「管數」的高級財務經理龐敬嫻姑娘已年屆103歲，龐婆婆不言休堅持返工，將來更有機會，成為其中一位亞洲最年長的在職女性。



美心集團聯同聖公會福利協會及尊賢會上月27日，於中環大會堂美心皇宮舉辦《萬歲飲茶O2O》活動。（何倩瑜攝）

《萬歲飲茶O2O》活動有7間院舍，共250位長者參與，當中100位長者在中環大會堂美心皇宮享用點心，另外150位則在線上參與。

美心集團目前有約2,500位逾60歲員工，當中有28位超70歲，美心首席營運官蕭德威指，集團60歲以上的員工佔百分之十一，集團以合約或兼職的形式，協助退休員工在原崗位上繼續發揮所長，並提供不同年齡層的培訓。活動更邀請兩位美心集團的資深老年員工上台分享工作心得。

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現時，美心最年長的員工是年屆103歲的高級財務經理龐敬嫻姑娘，她一直服務集團會計部，為餐廳「管數」60逾年，她憶述，當年由美心集團成立的第一間餐廳開業起，由於當時集團剛起步，仍未建立寫字樓，所以工作枱設於餐廳熱廚房背後的一個小倉庫內，見證公司的發展和成長

龐姑娘不言休，退休後仍堅持「我要返工」，現已年屆103歲，仍堅持留任，長遠有機會讓她能成為亞洲其中一位最年長的在職女性。

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美心集團前高級行政總廚關順發師傅年屆70歲，剛從「熱廚房」退下來，留任擔當集團顧問，他說：「自轉任顧問後，自己有更大空間作不同嘗試去研發新菜式，尤其要輔助一班年輕廚師開發食材及佳饌，對我而言亦是十分有趣且渴望已久的挑戰。」

曾負責研發美心流心奶黃月餅的資深烘焙大師劉杏湘師傅，今年78歲，是將美心西餅和美心月餅發展為知名香港品牌的幕後功臣之一。於75歲才退休的劉師傅分享樂齡秘訣，包括每天堅持早上四時半起床，運動兩個小時，鍛鍊身體，保持活力享受退休生活。

至於現年80歲的莫明德先生，由廚房雜工開始其美心的職涯，有份負責創立美心西餅。雖早已步入退休之齡，但在65歲時獲老闆邀請，留任15年擔當業務顧問，直至2023年末才正式退休，合共服務美心60載，他笑言由於一直享受工作，有時也完全忘記自己年齡。