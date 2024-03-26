黎智英案・十三　李宇軒指團隊要轉型　想過找梁頌恆等組流亡政府

壹傳媒創辦人黎智英涉違反《港區國安法》勾結外國勢力案續審，在第52日起的審訊，繼續由「重光團隊」成員李宇軒作供，他早前作供透露團隊2019年成立後，曾數次眾籌集資在各地媒體登報，後來轉型作國際遊說，並於同年11至12月到多國訪問，並曾赴美會見4名國會議員，並交過一份制裁名單給在美作聯絡的朱牧民。



李在第52天起審訊的供詞提到，有消息指將定立國安法後，團隊運作出了變化，先是有成員擔心眾籌資金被凍結，故他被「踢走」，不再處理眾籌。他與陳梓華商討後又認為團隊或要轉型，要做更多國際遊說工作，而他則與保守黨人權委員會委員裴倫德成立個跨國議員的聯盟，商討對華政策，已流亡海外的黃台仰及羅冠聰，也曾出現於部份會議。



李又稱，他曾與陳梓華商討找「枱面人」在海外成立流亡政府，並曾考慮梁頌恆、陳浩天及黃台仰等人，但並無結論。他又稱不知陳梓華是否帶領勇武小隊，但有聽過陳提及其小隊曾參與的事件，陳更稱以色列軍會幫忙他訓練其小隊。



李宇軒提及他曾到日本與當地議員見面的情況。（日本國會議員井上哲士twitter圖片)

審訊第52天 李宇軒被踢出第四次眾籌

李宇軒繼續講述其「日本線」的遊說工作，並稱他與同行的隊員原想向日本議員提出一份他們草擬的草案，但原來日方的議員亦已準備好另一份人權法案，他聽後認為對方的法案更好，最後被「反遊說」下，同意支持對方的方案，前學民思潮的成員周庭，亦有拍片表示支持。

李又提到2020年5月發現之前眾籌的錢所剩無幾，他與「攬炒巴」劉祖廸等商討後，決定作第四次眾籌，即「重光計劃」。然而當時有消息指香港即將定立《國安法》，加上在美已成立「The Project Hong Kong」這信託基金，團隊不想由身在香港的人「hold住啲錢」，以免資金被凍結，李形容他因而被「踢走」，亦自始不再負責眾籌工作。

李宇軒又稱協助英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）成立一個跨國對華政策聯盟。(影片截圖)

審訊第53天 對國安法立法 李宇軒認為制裁威力最大

李宇軒供稱，他在2020年6月協助英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），成立一個名為對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的組織。他們後來又成立了一個TG群組，組內有重光團隊的成員及裴，他們曾就國安法的推出應作何種回應作討論，李提到他認為以國際壓力迫北京放棄就國安法立法可能性低，他並提出《馬格尼茨基制裁法案》，指這法案提到會從個人層面或國家經濟層面作出制裁，李認為這方案可行性較高，且威力最大。

李又提到他得知國安法將會立法後，曾和陳梓華討論是否要離開香港，當時「重光團隊」成員Shirely Ho建議他到美國一人權組織工作，惟他與陳討論後未有答應，又稱他當時較傾向替在英的裴倫德工作。

審訊第54天 李宇軒強調首要目標是要建立香港

控方提及2020年6月下旬，即國安法生效前數天，李宇軒與英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）曾互通訊息討論，期間裴曾提到打倒中共，香港才會獲得解放，李不同意，認為首要目的是要建立香港，其次才是打倒中共。言談中李又承認香港會受到牽連，但認為港人願意扮演這角色。李在庭上解釋，他當時的意思是，在地緣政治的局勢下，香港會受到傷害，但認為港人樂於參與其中，並達致「攬炒」。此外，李亦提到裴的觀點是要改變中共，但他的著眼點只是香港。

聆訊第55天 黃台仰羅冠聰出席IPAC聯盟會議

李宇軒提到英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)創立的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），在2020年8月有再開會議，當時流亡海外的黃台仰及羅冠聰都有出度，他們並有講及香港在國安法實施後的情況，與會者亦有討論對策，包括遊說在港的英國法官辭任，及減少對中國的依賴等。

此外，李宇軒亦被問到一些他與重光團隊成員陳梓華互通的訊息，當時他們有談到若李「浮上枱面」，身邊所有人會被「照肺」。

李又承認其電腦內有擬發給捷克、愛爾蘭及葡萄牙的外交和司法部的信件，內容是要求該些國家終止與香港的引導協議。李稱該些信件由其團隊或裴提供，但他沒有參與處理。

審訊第56天 曾討論成立流亡政府 考慮過找梁頌恆等人

李宇軒在第13天作供時，提及他在《國安法》生效後，他與同案被告陳梓華續在社交軟件Telegram討論形勢，他們覺得當時在樽頸位，重光團隊要轉型，並想到要找個「枱面人」，即會露面的人，組織流亡政府，繼續進行國際遊說工作，因為若繼續由匿名的「枱底人」成立，其他人不會認真看待。他們又討論過多名可以當「枱面人」的人選，包括前青年新政成員梁頌恆、前香港民族黨召集人陳浩天、英國駐港總領事館前僱員鄭文傑、港大《學苑》前總編咡梁繼平，及本土民主前線召集人黃台仰等，最終未有結論。

此外，黎智英被捕當天早上，李仍與陳討論黎被捕等事。主控官問李有否預算會干犯國安法，李回答稱無論是否違反《國安法》，政權都會拘捕他。李在黎被捕當日的下午，亦被拘捕。

審訊第57天 李宇軒接受盤問認未有見過黎智英

李宇軒開始接受辯方盤問，他承認從沒有和黎智英見面，亦沒有和黎有任何對話或訊息對話。至於黎的助手Mark Simon，則只見過一次面。兩人曾在WhatsApp群組對話，但當時只講及和美國參議員Rick Scott見面的事。他不曾向Mark Simon講及制裁中港，對方也沒有向他作任何指示。

李又指重光團隊屬草根組織，又「無大台」，法官李運騰不禁問到，李只有廿來歲，卻有300萬儲蓄，質疑這是否仍是「草根」，李回應稱沒有想過這個問題。

審訊第58天 李宇軒認為繼續遊說與否都會被捕

李宇軒在接受辯方盤問時稱，他在《國安法》生效前進行國際遊說工作，當時相信其工作合法。至《國安法》於2020年年中生效後，比他想象中差，並認為當局會以寬鬆的方式詮譯法例，以「搬龍門」，以此法例控告政敵。他又認為他已被政權視為政敵，無論是否繼續其遊說工作，都會被拘捕和檢控，因此決定繼續其遊說工作，包括取消司法互助協議。

李宇軒稱他自覺已被政權視為政敵，認為他繼續遊說與否都會被捕，因而繼續其遊說工作。（微博@曉辰）

曾聽陳梓華提及勇武小隊

李在接受辯方盤問時又稱，他不知同案被告陳梓華是否帶領勇武小隊，但曾聽陳提過，需要成立軍隊，並會由陳和其他勇武成員成立，又稱以色列軍隊會幫手訓練勇武小隊，但李稱不知陳當時是否認真。另外，2019年12底大埔發生開槍事件後，李曾聽到陳說：「X，做乜咁快玩槍啊。」李因而認為陳或與勇武小隊有關。

原到台後跟捷克代表飛機赴歐

此外，李亦提到他被捕後，有人安排他乘船到台灣，當時有捷克代表到台灣訪問，原計劃是，若他能成功到台，便會上該些代表的飛機到歐洲，他再想辦法到倫敦。惟他潛台途中已於中國水域被捕。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022