潘焯鴻涉誹謗網台主持被索償500萬案　法官批出臨時禁制令

網台D100主持「潘小文」早前入稟高等法院，指稱中科監察主席潘焯鴻在其Facebook專頁及YouTube頻道上，發表對她不實的誹謗言論，要求法庭禁制潘焯鴻再作相關言論及賠償500萬。「潘小文」今（28日）向高院申請臨時禁制令，未有法律代表的潘焯鴻沒有到庭。暫委法官余啟肇認為潘焯鴻的指控性質嚴重，雖然他稱已將涉案影片轉為私人影片，惟這樣做不足以顯示他下決心不再傳播影片，因此應「潘小文」申請批出臨時禁制令。



原告為網名「潘小文」的潘麒智，被告則是潘焯鴻。根據司法機構網頁，潘焯鴻未有律師代表，他今未有到庭應訊。

要求潘永久刪除涉案影片

原告要求法庭頒下臨時禁制令，禁止潘焯鴻發布他繼續在Facebook和YouTube上對原告作出的誹謗言論，以及其他相關不實指控；並下令他永久刪除涉案影片及帖文。

潘未解釋未能出庭原因

余官頒布命令時提到，潘焯鴻向原告的律師團隊發電郵指，無法出席今天聆訊，但未有解釋原因，並稱他至昨日下午才收妥涉案文件，質疑原告方故意遲交文件，令他無法尋找律師代表。余官認為潘的投訴缺乏實質理據，根據原告方呈遞的誓章，相關文件早於上周發出，相信潘當時已收妥文件。

官指誹謗性質嚴重

潘焯鴻另在電郵中對臨時禁制令有所保留，認為條款範圍太廣。不過余官指出涉案誹謗指控性質嚴重，倘若該些言論不實，原告必定蒙受嚴重損失，而潘在電郵中亦沒作出辯解，客觀而言這些指控似乎毫無根據。潘作為一個有學識的人，應該理解條款字眼，若有懷疑便應停止發表該些誹謗言論。

將影片轉私人未足證不再傳播的決心

余官續指雖然潘在電郵中稱已將涉案影片的觀看權限由「公開」轉為「私人」，但這樣做似乎並不足以顯示他下決心不再傳播影片，即使影片權限轉為「私人」，仍有觀眾可以瀏覽影片，而且他亦可隨時將權限轉回至「公開」影片。故此，法庭批准原告方的申請，以免她再蒙受其他損失。

案件編號：HCA514/2024