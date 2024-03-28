地盤工姦少女後稱srooy　求情稱以後只交往母介紹的女子　囚63月

地盤工涉以玩貓為名，邀請他於Telegram群組認識的18歲少女到其家，並在無使用安全套下強姦少女，之後並發訊息稱：「我對你有意思，今日忍唔住，真係srooy（應為sorry）。」地盤工被捕時則指女方自願，否認強姦指控，經審訊後被裁定罪成。案件今（28日）於高等法院判刑，被告稱不懂如何識別女性是否對自己有意思，日後只與母親介紹的女性交往，本案是他一廂情願表錯情。特委法官許紹鼎接納無證據顯示被告有周詳計劃，認為他重犯機會偏低，判他入獄5年3個月。



被告陳俊君，33歲，地盤工。他被控於2022年1月21日，在天水圍沙江圍某單位強姦當時18歲的X。

被告陳俊君在高等法院被裁定強姦罪成，被判囚5年3個月。（資料圖片）

現明白應肯定X同意才進一步發展

許官引述被告的心理報告，指他被定罪後發現自己不成熟地過快與X性交，應用更多時間了解對方背景，肯定X同意後才作進一步發展，但堅持沒有透過不誠實的方法她。

以後只識母親介紹的女性

被告自認不懂如何識別女性是否對自己有意思，此後只與母親介紹的女性交往。心理醫生判斷被告因對X的好感，誤以為對方同意性交而犯案，相信重犯機會屬低至中等，建議接受兩性關係輔導。

被告一廂情願自作多情

辯方大律師又指，X案發時曾作某些行為令被告會錯意，如她曾躺在沙發並觸碰被告，被告沒有使用武力，X亦沒有受傷，唯一加刑因素只是沒有使用安全套。被告也許只是一廂情願及自作多情，用錯方法表達愛意，非因求愛不遂，怒羞成怒而強姦X。

官接受被告無周詳計劃

許官判刑時指，被告案發時沒有施加額外武力，亦沒展示性變態或性羞辱X的行為，重犯機會偏低，案中沒有證據顯示被告有周詳計劃，事件對X沒有構成永久傷害。不過被告沒有使用安全套，足以令到X有懷孕及感染性病的風險。

不接納X作出令被告誤會的行為

至於辯方稱X的行為令被告誤會，許官認為X沒有作出故意誘導被告的行為，陪審團亦拒絕被告稱X與他的身體接觸達至暗示性行為的程度，不接納辯方以此作為求情因素。許官考慮到被告沒有使用安全套、事件對X影響等因素後，判被告入獄5年3個月。

邀X到其住所玩貓

X早前供稱，她於2022年開始在Telegram與被告聊天，並曾應邀到被告住所玩貓。X於案發當日再到被告家玩貓，其間被告稱感到寒冷，然後攬著X，並在床上吻X的臉，又掀開其上衣摸她的胸。被告繼而脫去雙方的褲子，在未有使用安全套下與強姦X，並在體外射精。

事後向X發訊息稱「srooy」

X當時嘗試推開被告亦有叫「唔好」，但被告未有理會。她遭性侵後，欲開門離開單位但不果，此時被告把500元塞給X，她將該鈔票扔在地上，惟被告拾起鈔票再塞入她外套的袋。X離開單位後，致電求助。同晚被告透過Telegram傳送訊息，包括「其實你對我有無感覺？今晚srooy（應為sorry），我對你有意思，今日忍唔住，真係srooy」，「你唔覆我，我好擔心你傻豬」和「對唔住....俾個機會我照顧你，可以嗎？」

案件編號：HCCC118/2023