復活節北上‧持續更新｜港鐵：羅湖落馬洲人多　考慮其他關口過關

復活節長假期今日（29日）開始，大量港人北上消費，上午時段各陸路口岸出現「港人北上大遷徙」景象，逼爆關口，人頭湧湧。入境處早前預計，本月28日至4月7日期間，約有1100萬人次進出香港，其中約950萬人次、即逾八成半人會經陸路口岸出入境，數字均超過疫情前水平。



運輸署上午公布，港珠澳大橋香港口岸及深圳灣非常繁忙，宜預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。港鐵亦指，羅湖及落馬洲支線管制站過關的人數眾多，可考慮使用其他口岸過關。



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3月29日，金巴網頁顯示口岸繁忙。

【11:16】港鐵表示，因應假日出行高峰，目前使用羅湖及落馬洲支線管制站過關的人數眾多，港鐵公司已在東鐵綫加強訊息廣播及加派人手協助乘客。請乘客為行程預留時間，並考慮使用其他口岸過關。

【10:20】運輸署表示，港珠澳大橋香港口岸現時非常繁忙並有大量旅客等候乘坐金巴出境，金巴已加強服務應付乘客需求。請市民妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

【10:20】運輸署表示，深圳灣公路大橋(往深圳方向)的交通繁忙。駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛，並為行程預留充裕時間。

【09:00】西九龍高鐵站有不少人拖著行李前往西九高鐵站。高鐵站離境大堂人山人海，有職員指，要進入禁區過關，至少要輪候約30分鐘。