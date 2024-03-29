復活節｜COCO Park直擊！港人拖喼行商場　食玩住3天料消費千元

今日（29 日）是復活節假期的首天，不少港人北上遊玩，深受港人喜愛的COCO Park人流與平時周末相若，不過就有不少拖着行李箱、操廣東話的疑似港人到此行逛。有港人表示會逗留深圳三天，預料兩人家庭食、買、玩、住總共消費1,000元，對比同類活動在港消費約需4,000至5,000元，性價比高很多，「夠平，夠多嘢食」。



+ 25

今日（29日）為復活節假期的首天，不少港人北上遊玩，向來是港人熱門商場COCO Park，今日人流與平日周末相若，餐廳、茶飲店、戲院雖未見人龍，但有不少人拖著李行箱、操廣東話的疑似港人在行逛。

港人：內地消費最大優勢是便宜

莊女士與親朋一行共8人到深圳遊玩三日，預計會行街、打邊爐等。她指，自己一個兩人家庭，預料三日食、買、玩、住的消費約1,000元，對比同類活動在港消費，就約需要4,000至5,000元。

莊女士指，平時約一個月到深圳遊玩一次，認為內地消費最大優勢是便宜，「夠平，夠多嘢食，啲商場唔似香港咁悶。」她形容深圳商場十分多元化，有名牌、小店等。

莊女士與親朋共八人一起到深圳遊玩三日，會行街、打邊爐等，她指，自己一個兩人庭三日「食、買、玩、住」行程預計花費約1000元。（黃浩謙攝）

港人：香港係福哋嚟 一定會好

陳先生與太太今早約11時經福田關口到深圳，花了約兩小時到達深圳，「過嚟行下，舒服啲，闊落啲，無香港咁擠迫。」他指，今日午餐加上購物，與太太兩人花了不足500元，同類型消費在香港需要約700元。

被問到如何看待港人北上消費。他就指，香港人亦會對深圳失去新鮮感，期望一至兩年後香港會回復至舊日人頭湧湧的光景，「香港係福哋嚟嘅，一定會好嘅。」