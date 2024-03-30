復活節｜新城市廣場人頭湧湧　拒北上港人稱：香港食品較有保證

昨日（29日）是復活節假期首天，有逾70萬人次經各口岸出境，刷新疫後單日出境人數紀錄的新高。不過除了外遊，本地商場亦吸引不少本地客消費，今日（30日）下午的沙田新城市廣場人頭湧湧，一期中庭的階級座位一直坐滿了人，商場附近的兒童樂園更有不少家長被迫坐在地上。



有市民就指，北上消費雖然便宜，但品質、食物安全始終香港佔優，故假期留港消費；亦有市民表示要支持香港經濟，「今日食個下午茶、睇戲使幾百蚊到」。



+ 11

中庭階梯坐滿人

今日下午3時所見，新城市廣場一直人來人往，有絡繹不絕的人潮從港鐵沙田站來到一期商場，而每層的公共座位亦被遊人坐滿，更有遊人因無位坐而坐在座位旁的梯級，以及商場窗台前的雲石。

商場一期中庭的情況都相若，記者在不同時間多次經過中庭階梯上的座位，發現都坐滿了人。至於一期通往三期商場的行人天橋亦人山人海。有台灣甜品店在下午4時左右，有9成座位都坐滿了。

在新城市廣場對出的Dino Park（恐龍公園）亦有很多家長帶小朋友前來玩耍，玩樂設施上全是小朋友，而家長則坐滿了旁邊的座位，更有家長要坐在地下休息等候子女。

市民呂生、呂太選擇在復活節假期留港，因他們坦言旺季去旅行會多人，「不嬲都冇揀旺季去旅行」。他們昨天在尖沙咀看了電影，今日則在新城市花了幾千元買衫、朱古力等。

被問及北上消費，他們認為市民有權選擇，他們都有聽朋友講「北上食飯平好多」，但他們較重視品質安全，認為在內地購物和食飯「未必有香港質素咁好」。

謝先生和兒子今日到新城市廣場「休息下、食下飯」，沒有選擇在假期人多的時候去旅行。（梁祖兒攝）

而謝先生和兒子亦在假期留港，因覺復活節假期較短所以未有選擇去旅行，「去旅行就太多人，得3日都冇乜時間」。謝生稱「平時間唔中都有北上」，認為北上「食嘢絕對係比香港平好多、真係好多」，覺有「平一半咁多」；不過，他們認為香港的食物安全較有保證，「香港安全啲、放心啲」。