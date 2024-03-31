今日必看8分鐘｜澳門兩車猛撼釀5傷｜老翁搭捷運冇插耳筒看一片

有片｜澳門友誼圓形地兩的士猛撼釀5傷 消息稱傷者包括香港人

澳門發生車禍，5人受傷包括港人。據澳門傳媒報道，今（31日）早6時許，兩輛的士在友誼圓形地相撞，初步造成5人受傷，包括港澳及內地乘客，當中一名港人大腿骨折。消息稱，意外疑因電召的士衝燈引起。網上瘋傳案發一刻車cam片段，可見一輛的士遭另一輛的士攔腰猛撼，捱撞的士繼而撞向路中鐵欄及燈柱。另一影片則可見，捱撞的士車頭凹陷毀爛，前座乘客位一名女傷者血流披面，毫無反應；後座則有男傷者痛苦呻吟。片中傳出懷疑男司機的聲音，憂心稱：「今次好大鑊呀，架黃的衝燈撞過嚟，陰功，3個去香港嘅都傷晒呀！」

沙田獨立屋遭爆竊 失逾$300萬財物 包括勞力士名錶 警正緝賊人

沙田發生爆竊案。消息稱，昨晚（30日）11時許，戶主外出用膳後，返回道風山路獨立屋住所，發現玻璃窗被打開，上址有被搜掠的痕跡，夾萬不知所終，於是報案，警員接報到場，經初步點算，證實損失首飾、手袋和手錶，價值超過300萬元，正追緝賊人。據了解，案中名錶有勞力士、百達翡麗（Patek Philippe）和歐米茄（Omega）。

哥登堡最後營業日 新知故友齊集鋸扒 老闆：不捨土瓜灣老店消失

在土瓜灣屹立40年的扒房哥登堡餐廳今日（31日）結業。最後一日營業，一朝早就有不少新知故友捧場。老闆余仁盛表示，自從結業消息傳出後，有老顧客特意從海外回港光顧，感謝一班顧客的支持。

見山書店今天最後營業日 移居台灣港人特意回港：來送別佢

位於上環的獨立書店見山書店今日（31日）為最後營業日，不少市民到場買書、拍照留念。店內人頭湧湧，市民需要慢慢排隊入內，旁邊快餐店亦借出位置擺放書籍。有遷台港人特意來港見證書店最後營業日，「獨立書店見一間少一間。」

有片｜洪水橋惡煞疑不滿友開車被緊隨 撻朵爆粗擸棍﹕我和勝和呀

再有惡煞公然街頭「撻朵」自稱是三合會成員。有拍下事發經過的影片於網上轉發，該名「撻朵」的踢拖男子，懷疑不滿朋友開車時被人緊隨「推車」，突然下車向對方男司機怒罵，追問其身份後作出警告「認X住我哋啲人呀！」。其時有其他駕駛人士上前了解情況，踢拖男怒不可遏咆哮一聲「我和勝和呀！」，更取出棍狀物助勢，嚇得對方急忙駕車離開。踢拖男之後持棍要求男司機對着鏡頭向其朋友致歉，該男司機不斷講「唔好意思」、「我真係唔知」。有消息指，事發於今日（30日）凌晨近洪水橋田心村村口，疑涉及活躍於南邊圍的勝和人馬，據悉暫未有人就事件報案。

香港航空曼谷返港航班今早機件故障起飛後折返 涉200客無人受傷

香港航空表示，今早（31日）從泰國曼谷飛往本港的航班HX780，在當地時間凌晨2時由曼谷返回香港時，於起飛不久發現機件故障，即時按安全程序折返，並安全降落曼谷機場，過程中沒有任何人受傷。香港航空協助受影響的200多名乘客，乘坐港航同日回港航班，或轉乘其他航空公司航班回港。該公司已按既定程序通報相關部門，並對所引起之不便深感抱歉。

復活節｜港人掀北上酒店熱 最新攻陷深圳大鵬灣搶訂爆紅希臘小屋

內地旅客來港不過夜已成為主流，反而港人北上住酒店Staycation，卻成最新熱潮！港人的酒店版圖不止局限於熟悉的羅湖或福田等市區，連遠至大鵬灣的希臘式獨幢度假小屋，也被港人最新攻陷。

老翁搭捷運冇插耳筒看AV 女乘客尷尬狂笑影片瘋傳紅到日本：勇者

不少人在公眾場合欣賞影片，都會戴上耳機或耳筒，以免騷擾到其他人。但台灣有老翁乘搭捷運期間，雖然戴上耳筒觀看成人影片，但沒有將耳筒連上手機，換言之，全車人都聽到影片聲音，旁邊女乘客一邊聽到嬌喘聲，一邊情不自禁大笑，甚至笑到用手撥涼，另一位戴上耳機的女乘客不知道為何對方狂笑，開始望向老翁了解，阿伯由始至終不知道自己「擺烏龍」，繼續自得其樂。影片被上載至社交平台「X（前稱Twitter）」，累積1,200萬次觀看，不少日本網民留言，「我笑得很厲害哈哈」、「好悲慘」、「這太尷尬了」。