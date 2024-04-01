復活節‧持續更新｜今日回港高峰　截止上午10時　4.1萬港人入境

復活節長假期進入尾聲，入境處預計今日（1日）是入境高峰期，料有58.9萬人次入境。運輸署預料將有較多跨境旅客使用陸路口岸或機場回港。深圳邊檢總站就預計，今日中午12時許至晚上10時許會出現客流高峰。



港人及旅客宜於抵港前，在微信WeChat小程式內，找尋「i口岸」，或是查看「香港入境事務處」手機APP，了解各關口情況。



▼3月29日 復活節首日羅湖站擠滿出境市民▼



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【11:30】入境處數字，截止上午10時，逾5.5萬人次經各口岸入境，當中香港居民佔75%有4.1萬人次，最多人經港珠澳大橋回港有逾1萬人次，落馬洲有8660人次，機場有8563人次。

【11:00】復活節長假期不少港人外遊，入境處數字顯示，昨日（3月31日）出境港人錄35.8萬人次，當中26.2萬人次北上。由3月28日起計，一連四日累計出境港人有逾203萬人次出境，當中75%即約152萬人次北上。

▼3月29日 復活節首日上水站排長龍▼



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「i口岸」微信程式：

第一步：開啟微信程式，點擊下方「發現」後，再選按「小程式」。

第二步：在「小程式」版面，點擊右上方的放大鏡圖案，輸入「i口岸」搜尋。如之前有使用過「i口岸」，會自動顯示（左上角程式）。

第三步：在「i口岸」版面，可一覽各陸路、水路及高鐵口岸通關情況。如今日下午並不繁忙，一律顯示「暢通」。

第四步：在「i口岸」版面，可按入去不同口岸，查看實際通關時間。

（「i口岸」無港珠澳大橋口岸資料）

香港入境處手機APP：

第一步，在手機程式市集搜查「香港入境事務處」程式並下載。

第二步，在「香港入境事務處」程式主頁揀選「所有服務」，點擊「陸路邊境管制站等候時間」選項。

第三步，在「溫馨提示」頁面，點擊「繼續」以進入下一版面。

第四步，在「陸路邊境管制站等候時間」，揀選「入境」及「香港居民」（程式已預設），即見各口岸入境情況。

第五步，按入所想知的入境口岸，即知估計通關需時。