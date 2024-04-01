結業潮｜赤柱美利樓帝樂德國餐廳料月中結業　職員：租約期滿

赤柱過去一直是熱門旅遊景點，深得海內外旅客青睞，其中逾160年歷史的美利樓，更是赤柱知名地標，唯近年遊人不復當年。有網民上周六（30日）就在蔚為熱話的「全港店舖執笠結業消息關注組」中發文，指結業潮已殺入赤柱，引述檔口稱「依家完全冇鬼佬」；亦有自稱赤柱居民分享道，「從來未見過有一個weekend係咁（周末冷清）」。



在美利樓開業多年、景樂集團旗下的「帝樂德國餐廳」、「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」最近傳出結業疑雲。記者今午（1日）以顧客身份致到兩間餐廳查詢訂檯詳情，其中前者稱因租約問題，本月14日會是最後營業日；而後者則僅指14日後訂檯「被Hold住」（已被留位）。



網民：「赤柱冇生意唔係哩10年8年嘅事」

上周六（30日），有網民於「全港店舖執笠結業消息關注組」發帖文指，「赤柱今時唔同往日」，並附上在周五（29日）復活節假下午、赤柱新街的相片，當中有不少舖位已經結業，就連李嘉誠長和旗下的屈臣氏亦已結業。

下方有自稱赤柱街坊的網民留言指，「我住喺赤柱20年睇到赤柱一日一日咁改變」、「曾經熟悉嘅地方變成咁，真心酸」，也有網民稱「同啲檔口傾過，依家完全無鬼佬（外國人），水靜鵝飛。」不過有人反駁指，「赤柱冇生意唔係哩10年8年嘅事，唔好亂入」，亦有人引述街坊消息指，美利樓將有兩間開業二十多年餐廳結業。

美利樓牛扒餐廳月中未能訂座 稱被旅行團Hold住

網民提及美利樓兩間開業二十多年的餐廳，相信是景樂集團旗下的「帝樂德國餐廳」、「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」。記者今午以顧客身份致電兩間餐廳，查詢有關4月20日的訂座詳情，「帝樂」指因租約期滿，確認本月14日便是最後營業日，只接受14日前的訂座；餐廳又著記者，若然想光顧，可以選擇到銅鑼灣分店預訂。

而「嵐．石」則指4月14日後不能訂座，聲稱因「有Party（派對）」、「被旅行團Hold住（留位）」，所以只能留下聯絡資訊，稍後再作回覆。

而兩間餐廳的母公司景樂集團，其Facebook未有宣佈餐廳結業，最新一篇帖文是在6天前，發表有關集團週年慶的消費優勢。《香港01》已就兩間餐廳的情況向景樂集團查詢，正待回覆。