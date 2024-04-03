台灣地震｜港天文台料海嘯正午12時至1時到達 較正常潮水高0.1米
撰文：石國威
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台灣大地震｜花蓮地震｜台灣花蓮地震｜台灣今日（3日）上午7時58分發生大地震，震央位置在台灣東部海域。香港天文台上午11時10分發出海嘯報告，指台灣發生7.3級的猛烈地震，預計會產生影響南海的海嘯，若海嘯持續，將會於正午12時至下午1時到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，預計最多只會比正常潮水高度高出0.1米左右。預料對香港影響不大。
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台灣中央氣象局稱，今日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方 25.0 公里，深度為15.5公里。
天文台：每5至60分鐘出現一次海嘯 料對香港影響不大
香港天文台在上午11時10分發出海嘯報告，指在台灣發生7.3級的猛烈地震預計會產生影響南海的海嘯。若海嘯持續，將會於正午12時至下午1時到達香港，並會每5至60分鐘再次出現，預計最多只會比正常潮水高度高出0.1米左右。香港天文台預料對香港影響不大。
香港天文台指今天正常潮水是：
鰂魚涌高水位：2.09米（下午3時36分）
太平洋錄得的海嘯高度：
石垣島：0.19 米
香港天文台早前指根據初步分析，今早7時58分台灣發生一次 7.3級地震，震中位於北緯23.86度，東經121.66度附近，即花蓮之東南偏南約15公里（距離香港之東北偏東約790公里)，震源深度約10公里。
香港市民報告震動維持數秒 類似小型貨車駛過的振動
香港天文台稱，接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。
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