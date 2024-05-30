47人初選案・回顧一｜為團結辦初選　一瘋狂想法反深化矛盾遺罪證

初選「35+」計劃，原意是想集合各路泛民人士，希望能在立法會選舉中取得35或以上席位，令民主派在議會取得主導權，其中16名不罪被告，其中14人被裁定罪成。其實早在2019年底，戴耀廷便已萌生「35+」念頭，後在一場飯局與泛民資深成員商討，初選漸漸成形。當時民主派眾志成城，望承著區選大勝再下一城，紛紛投入初選。然而，組織者早已察覺傳統泛民與新進的本土派互不信任。及後戴發表「攬炒十步」，大膽推論若然「35+」成真，便可否決財政預算案，迫特首落台，更甚令中共被制裁。這個被指為「瘋狂」的想法，不但進一步深化民主陣營的矛盾，更成了初選被指違法的重要證據。



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初選計劃由一飯局開始

「一切由一個飯局開始。」從犯證人區諾軒庭上娓娓道來。2020年1月底，區與戴耀廷、李卓人、李永達及黃浩銘舉行飯局，席間論及民主派如何在區選取得壓倒性勝利後，在同年底的立會選舉再下一城。

戴指民主派若能取得立會過半議席，可運用《基本法》賦予的否決權，迫政府回應訴求，形容這是「大殺傷力武器」，但要贏得更多席位，便需設立「協調機制」，當時在席的人對戴提及「大殺傷力武器」的說法未有回應，但區稱他認同過半議席若能成真，將是很大進步，遂答應戴合辦初選。

區諾軒指，戴耀廷在最初的飯區上，已提及其攬炒想法，但當時無人理會。（資料圖片）

初步籌辦已現互信不足

隨後戴和區開始向不同民主派人士推銷「初選」計劃，但當時傳統泛民與抗爭派意見已有分歧。民主動力召集人趙家賢作供時亦指，籌備初選初期，已見兩派互信度「極之不足」。當時雙方爭論選票形式，傳統政黨傾向用實體票，但政治素人或新進政治團體則想用電子票，不過最終兩種選票均被採用。

為了解決分歧，戴、區等人自同年3月起，在各選區舉辦協調會議，希望能助各派參與者達成共識，未料卻進一步揭示參選人的分歧，組織者之間的矛盾亦隨之浮面。

替補機制再起紛爭

協調會議最初的焦點落在替補機制，有部分參選人擔憂會被取消資格（DQ），故需定下找尋替補人選的方法。

區稱在九龍東的協調會議上，黃之鋒主張採用「靈童制」，即初選勝出者若被DQ，可自行決定其替補人選；但「快必」譚得志則傾向採用「排名制」，即按初選投票結果排名，由票數第二高的參選人頂上。

港島區亦有類似爭拗。楊雪盈和徐子見傾向用「排名制」；但羅冠聰自覺不會「入閘」，建議用「靈童制」，打算指定袁嘉蔚頂上。

經多次協調，五個地方選區最終均採用「靈童制」。

▼各區協調會曾討論的議題▼



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戴耀庭發表攬炒十步

隨著初選開始成型，戴亦於同年4月陸續發表多篇有關「攬炒」的文章，為初選埋下被指違法的伏線。他在《真攬炒十步 這是香港宿命》中列出「攬炒十步」，推測民主派取得「35+」後，兩度否決財政預算案，迫使特首辭職，最終令中央受到外國制裁。

趙家賢指「攬炒十步」是世紀大核爆

此外，戴被指曾把運用否決權的條款加入各區協調文件，並在協調會議上硬銷其想法，惟此舉牽起組織者內部矛盾。區直言戴的「攬炒十步」想法「瘋狂」，又認為戴將初選及否決權捆綁在一起，沒尊重多元聲音，他事後才知道部分協調文件採用「會運用」否決權的字眼，難言戴的做法民主；趙更形容「攬炒十步」是「世紀大核爆」，認為戴及部分本土派「騎劫」了初選，直認對戴感怨恨。而趙亦在錄影會面形容戴是一名擅於辯論的法律學者，即俗稱的「教書佬」，懂得包裝論述，很多本土抗爭派深受影響。

趙家賢作供時直認對戴耀廷有怨恨。（資料圖片/曾梓洋攝）

風向生變協調會上討論否決權

當時區亦察覺「風向」有變，參選人在協調會議上就否決權的討論變得更多，亦因此出現嚴重分歧，如在九西的協調會議，張崑陽指留意到「攬炒十步」一文，表明支持否決預算案；但社民連岑子杰表示，若預算案涉及全民退保等民生項目便會支持。

新東會上鄒家成與傳統泛民激烈爭論

新東的討論更為激烈，當時鄒家成與民主黨等傳統泛民代表激烈爭論，鄒認為應要明確表態，堅持在協調文件中採用「會運用」否決權；不過民主黨擔心會因此流失「中產票」和「淺藍票」。就運用否決權引發的爭議，戴耀廷往往以「積極運用」否決權，平衝各方意見，並解釋該否決權可用，亦可不用，若政府不聽民意，才運用該權力。

鄒家成在新界東的協調會上，更就使用字眼與出傳統泛民有激烈爭拗。(資料圖片/張浩維攝)

新東及新西協調文件用「會運用」字眼

各區進行協調會議後，都有各自的協調文件。各區文件略有不同，新東和新西列明「會運用」《基本法》的權力，包括否決預算案，其他區則是「積極運用」。惟組織者其後因擔心參選人會被DQ，從未對外公開文件，戴亦在記者會表明毋需參選人簽署任何文件。

鄒等人發聲明要參選人承諾運用否決權

然而，此舉再惹起部分參選人不滿，觸發鄒家成等人發起《墨落無悔》聲明，要求參選人遵從協調會議上的「共同綱領」，承諾會運用否決權。這份聲明，便成了控方所指的「捆綁文件」，認為簽署者以此確保自己日後必會否決預算案，迫使政府回應訴求。