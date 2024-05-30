47人初選案・回顧二｜焦點轉向否決權　氣氛轉激進傳統政黨亦搶韁

民主派初選吸引52張名單參選，不同派別傾巢而出爭逐出線，傳統泛民、抗爭派和一些政治素人均有參與。隨著初選發展，是否運用否決預算案，以迫使政府回應五大訴求，變成主要爭議焦點。各個政黨或個別參選人，因應當時的政治環境，亦有調整選舉策略，採用與過往不同的方式，其中公民黨「搶韁」召開記者會，聲言會無差別否決預算案，隨後各泛民陣營互相影響下，言論亦轉催激進。法庭今早裁定黃碧雲、林卓廷等14名不認的罪被告罪成。



審訊期間，部份被告自辯時均稱，否決預算案並非他們的真正心聲，公民黨的鄭鴻達和李予信表明不認同黨的立場；時任民協主席施德來亦稱，當時說否決預算案，只為改善民協的「騎牆」形象；抗爭派的鄒家成和何桂藍更稱，對「35+」存疑，鄒想藉初選宣揚香港民族的政治理念，何則想延續社運精神，她甚至沒有想過會進入議會。



【47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道】

16名不認罪被告裁決

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一．傳統泛民

公民黨怕被人夾去到盡

公民黨在初選的參與者當中算是老牌泛民政黨之一，他們原定派出的參選人亦有勝算，並想透過參與初選獲得認受性。惟公民黨被指於2020年3月「搶韁」開記者會，時任黨魁楊岳橋當時明言該黨立場會無差別否決預算案，這番言論亦成了控方指控公民黨參選人的主要證據之一。

公民黨當時派出5人參與民主派初選。(梁鵬威攝)

兩名公民黨中不認罪的被告鄭達鴻及李予信，在自辯時均稱不認同黨的說法，他們在黨中屬資歷較淺的成員，記者會上只負責「舉牌」，他們本就打算即使當選，也只會按個人意向投票。

公民黨於2020年3月25日舉行記者會表示該黨會否決預算案，鄭達鴻(後排左二)及李予信(後排右一)稱當日只負責「舉牌」。(資料圖片)

鄭達鴻亦透露，黨友譚文豪曾說怕「畀人夾」，提出要「去得盡啲」，鄭稱不認同否決預算案的立場，但為了黨的選舉資源而沒有反對；李予信則稱，參選原意只為被遺忘的業界爭取撥款，他曾向譚文豪提過其立場與黨相反，但未獲正面回應，故認為這立場「有彈性」，承諾非一定要兌現。

民協想藉初選擺脫弱勢騎牆形象

民協前主席施德來及前副主席何啟明，兩人均否認控罪，他們自辯時均稱，民協重視民生，必然會審視預算案才投票，然而二人均有簽署《墨落無悔》聲明，施在自辯時解釋，只是想令民協顯得更進取，又認為聲明非綑綁性；何則稱為「求同存異」，相信各人仍有選擇空間。

施德來稱他在選舉論壇說否決政府所有議案，是受現場氣氛影響下爆肚說出。(朱棨新攝)

施自辯時亦提到，民協雖是傳統泛民政黨，但處於「弱勢」和「騎牆」形象，他想藉這場初選改善民協形象，故在競選期間使用「選舉語言」，多次表明會否決預算案。

何則稱，民主派若達「35+」便可制衡政府，爭取五大訴求，但他無打算運用否決權迫政府回應訴求，並說：「有啲嘢真係老奉咗……就係唔會（投反對票）囉。」

人民力量陳志全稱選到先算啦

人民力量前主席陳志全，初選時仍是立法會議員，他稱任議員的8年任期中，都會審視預算案內容才決定投票意向。他認為初選目的是要令民主派贏得最多議席，對能否實現「35+」亦抱懷疑，又指若民主派僥倖取得「35+」，政府已需準備與民主派協商，並說：「選到先至算啦……講到上天落水都係咁話啦。」

民主黨立場不會無差別否決預算案

同屬民主黨的黃碧雲及林卓廷，均未出庭作供，據區諾軒供詞，民主黨曾表示不會無差別否決預算案，時任黨魁胡志偉亦曾在《墨落無悔》聲明出現後表示，擔憂其他人利用初選將他們的立場與民主黨捆綁在一起，並稱民主黨無理由否決興建醫院或學校。

黃碧雲在初選的選舉論壇期間，曾遭不同的參選人圍攻。(鄭子峰攝)

二人的代表律師結案陳詞時強調，黃及林的角色僅參與初選，未曾表明否決預算案，立場與民主黨一致。林在初選論壇上曾說，若政府「每人派三萬蚊」，一定會投贊成票；黃在論壇被各方圍攻時曾提及會「用盡」憲制所有權力及手段，如否決預算案能促成五大訴求一定會做，但她仍強調有需要時才會運用合法的憲制權力。

梁國雄一向都投反對票

社民連梁國雄同樣未有自辯，其律師陳詞時稱梁任議員時，每年都投反對票，因為預算案每年都無梁倡議的民事議題，但他不是為顛覆政權而投反對票。區諾軒作供時也提到，梁的妻子陳寶瑩代表梁出席協調會議時，亦表明若預算案若有全民退保等民生項目，社民連便會支持。

二．抗爭派

何桂藍稱想說服港人抗爭仍有可能

何桂藍自辯時稱，雖然她在初選期間的言論有批評共產黨，但她對中國，中國政府及香港政府都無怨恨。經歷2019年的社會運動後，她想延續社運精神，並把該精神帶入議會，才會參選，但沒有預期她能真正當選。

何桂藍稱她參與初選是想延續社運精神，她甚至沒有想過會進入議會。(資料圖片)

她又覺得戴耀廷言論並不激進，甚至屬於溫和，認為支持戴的都是中年和反暴的人。及至在新東的協調會上，戴提議用「積極運用」的字眼，何覺得戴的提議是：「乜都無講過」，並無作出任何承諾，故在會上是支持鄒家成的建議，改用「會運用」的字眼。同時，她指即使政府落實五大訴求，只要議員無法審核預算案所有項目，她都會反對預算案。

她又提到她曾在Facebook帖文用「破局」的字眼，何解釋因當時國安法即將實施，社會感到恐慌，她發帖想說服港人，仍有抗爭的可能。

鄒家成想藉機宣揚本土派理念

自稱屬「本土派」的鄒家成，自辯時直言從沒相信「35+」這神話，作為一名政治素人，他只是想借初選這平台，去宣揚香港民族的政治理念，故他對各區是否有達成共識並不關心，亦沒有說過要癱瘓政府。

他不同意戴耀廷的「會積極運用」否決權說法，認為用字不應模稜兩可，並表明若政府未有在預算案回應五大訴求，便應否決。後來戴耀廷在初選的記者會上，又稱參選人毋須簽署文件，令他覺得整件事「兒戲」，認為需向公眾展現其抗爭意見，才會與另兩名參選人張可森及梁晃維起草《墨落無悔》聲明，並指這聲明只為展現抗爭意志，並無約束力。

鄒家成稱他作為政治素人，想透過初選宣傳香港民族的政治理念。(資料圖片)

余慧明只想擺出高姿態

余慧明則稱，她在2020年初曾發起醫管局工會成員罷工，發現要有話語權，政權才會談判，令她萌生參選立法會的念頭。她後來知道她有意出選的衞生服務界別有其他潛在競爭者，擔心出現「鎅票」情況，便聯絡戴並叫他「順便」加入她所屬的界別。

余表明除非政府就五大訴求中的落實雙普選，提供確切的時間表，否則會否決一切議案。就余曾在Facebook撰文提及「攬炒」，她解釋只是要擺出高姿態，並非恐嚇，強調若政府肯放下身段回應，凡事有得傾。

余慧明稱她表現鮮明立場，是想擺出高姿態，若政府可放下身段，凡事有得傾。（梁鵬威攝）

三．獨立人士

彭卓棋為吸深黃的選票扮得比自己更黃

以獨立身份參選的彭卓棋則稱，因過往曾推廣到大灣區發展，被人笑稱「大灣棋」。他在2019年的選舉當選區議員，並想參選立法會選舉。他承認參加初選時，受社會氣氛影響，為吸「深黃」的選票，才扮得比自己更「黃」，因此使用選舉語言，在政綱中使用攬炒等較激進字眼。此外，彭形容 《墨》是「鬥黃書」，沒細看內容便簽，免「畀人夾。」他又強調，當選後會審議預算案，不會無差別投反對票。

被告彭卓棋稱為吸深黃的選票，用了選舉語言，扮得比自己更黃。(朱棨新攝)

楊雪盈初選落敗照參選

另一名獨立身份參選的楊雪盈亦沒有自辯，區諾軒和趙家賢在作供時，均指楊無提過反對預算案。區亦指，楊未有跟初選替補機制的協議，她在初選落敗後，雖然不是「plan B」人選，她仍報名參選立會，違反「35+」的共識。

劉偉聰擔心不參選會被視為鬼

本身是大律師的劉偉聰，自辯時直言不支持五大訴求，如他認為行政機關不應介入法律程序，因此不同意「撤銷所有抗爭者控罪」的訴求。他又認為初選並不民主，原本不打算參加，但又擔心不參加會被視為「鬼」，最後才決定參加。至於《墨》聲明上有他的名字，劉指他並無簽署，亦無授權他人簽，不知為何會有他的名字，但他擔心被人發現他不支持五大訴求，因此亦沒有作出澄清。

柯耀林參選只為試水溫

自詡立場溫和的前「區政聯盟」召集人柯耀林沒有自辯，庭上亦沒有提及柯對否決預算案的立場。他的選舉經理陳展浚作供時稱，柯是進步民主派，參選只為「試水溫」；柯曾指《墨》提及否決預算案，認為應要靜觀其變，但陳看到工黨郭永健簽署《墨》後，為了比同區對手范國威更早加入聯署，才提議柯立刻簽署。

吳政亨非初選參選人

至於被告吳政亨，他並非初選參選人，他只是在初選籌備初期，涉發起「三投三不投」運動，即呼籲選民勿投票予不支持、不參與、不服從初選的參選人。區諾軒和趙家賢均稱不認識吳，區認為吳並非初選組織者；趙亦指「三投三不投」與大會無關。吳曾接受記者訪問時稱，若要在初選和《墨》之間二擇其一，他會選擇「35+」。

16名被告主要辯護理由