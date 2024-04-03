德望易服男偷拍　女生廁格外等見鬍鬚男步出　城巴主任認罪候判

德望女校早前疑遭易服男子潛入校內洗手間偷拍，有女生起疑，在廁格外等，見到一名面有鬍鬚穿校裙男子出來。警方後來拘捕一名城巴高級營運主任，並在其單位發現16套女生校服。該城巴主任今（3日）在九龍城法院承認窺淫罪。辯方求情指，被告已意識自身問題，並已尋求專業人士協助，署理主任裁判官高偉雄卻質疑，有易服傾向不一定需要偷拍，質疑被告是為偷拍而易服，認為案情嚴重，即時監禁是唯一選擇，先把案押後至4月17日判刑，以待索取背景、精神和心理報告，期間還押小欖精神病院。



被告張晉康（31歲，城巴高級營運主任），被控三項窺淫罪。控罪指，他於2023年10月16至17日，在黃大仙清水灣道德望學校3樓女廁，操作設備暗中為了性目的觀察或拍攝女童X、Y、Z，而3名女童所處的地方被預期可能會裸露，並對保存私隱有合理期望，但張不理會她們是否同意被他觀察或拍攝。

《香港01》獲得涉事易服變態漢的照片，可見他髮線後移，戴上眼鏡及口罩，穿上德望中學部高年級女生的校裙，外加學校的綠色長袖冷衫。（家長提供）

兩事主見穿校裙男子面有鬍鬚

案情指，去年10月16日早上，X和Y進入學校3樓女廁。X在第一格廁格向上見到有黑色物件從旁邊的廁格伸出。她隨後離開廁格，並發現旁邊的廁格有一名穿著黑色女裝皮鞋的人在使用。她因而決定和Y到女廁外等待使用第二格女廁的人出來。不久後，一名綁起頭髮、留有鬍鬚並身穿校裙的男子離開該女廁。X和Y上前質問對方是否在女廁偷拍，該男子兩度搖頭並欲離開，最後成功逃離學校。

事主Z廁所紙箱內發現手機

及至翌日早上，Z到學校3樓女廁第三格如廁時，發現水箱上的紙箱有一個洞，內藏有一部手機，其鏡頭用膠紙固定面向廁格。Z將事件通知學校，警方調查後在該手機上發現被告的指紋，其發現被告於當日事發前後分別身穿校服進入和離開新蒲崗一工業大廈單位。被告隨後被捕，警方在該大廈單位內搜出16套不同女校的校服、大量化妝品和女裝衣物等。

辯方指被告已自知有問題

辯方求情指，本案雖牽涉三罪，但全在同一學校發生。被告被捕後自知有問題，今年初已開始尋求專業人士協助，望法庭能考慮先為其索取感代和社會服務令報告，裁判官聽罷質疑：「社會服務令咪會對社會構成危險？」辯方重申，望法庭能考慮到被告過往經歷對其造成重大影響，加上他曾因本案還押逾兩個月，能先為他索取報告後再量刑。

質疑被告易服為犯案

高官聽罷求情後指，本案所涉的是非常嚴重罪行，被告案發時易服進入女校安裝隱蔽鏡頭偷拍女生如廁。高官又指，即使被告有易服的傾向，亦不認為他有需要如此偷拍女學生，故法庭對辯方求情有所保留，質疑被告是存心易服犯案。

女生在校不預期會被侵犯

高官最後指，女學生在學校接受教育，不預期會在內遭侵犯，她們應受到保護，因此本案唯一判刑選擇為即時監禁，拒絕索取社會服務令和感化報告，僅為被告索取背景、精神和心理報告，押後至4月17日判刑。

案件編號：KCCC2870/2023