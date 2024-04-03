大坑新邨2租戶被指拒遷出　重建商求退28萬賠償　兼不獲編配單位

即將進行重建工程的石峽尾大坑新邨，有兩租戶被指未依約遷出，遭負責興建工程的公司興訴，指兩戶主收取部份賠償後未有依期交回單位，該公司因而入稟區域法院，要求法庭頒令兩戶主遷出，並要他們交還已收的賠償金合共約28.1萬元，並稱待重建工程完成後，將不會為兩住戶重新編配單位。



原告香港平民屋宇有限公司（平民屋宇），兩名被告分別為李佩芳及李秀玲。

原告平民屋宇有限公司入稟區域法院要求兩租戶遷出。

兩被告於去年8月達成退租協議

入稟狀指，李佩芳和李秀玲均為大坑西新邨的租戶，兩人分別居於民興樓及民利樓。原告去年8月23日與李佩芳達成退租協議，李佩芳須在今年2月22日或之前遷出單位；另與李秀玲於去年8月25日達成協議，李秀玲需於今年2月24日或之前遷出。

兩被告各已收取逾十萬元賠償

原告指，根據二人所簽定的退租協議，兩人均需在協議所定限期日或以前遷出，李佩芳可獲賠償83.8萬，她已收取16.7萬元；李秀玲則可獲賠償57萬元，李秀玲亦已收取11.4萬元。

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原告於今年二月發信給2人，提醒她們要交還單位，之後亦多次發信再提出要求，但她們仍未有遷出。

將不依照協議重新編配單位

原告因而要求法庭下令兩人交還單位，並要她們把已收的16.7萬及11.4萬元交還，又要他們支付終止租約至今的租值補償金。此外，由於兩人違反協議，大坑西新邨重建工程完成後，原告將不會依照退租協議為2人重新編配單位。

案件編號：DCCJ 1749、1750/2024