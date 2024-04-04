台灣花蓮地震｜景區酒店暫停業　東瀛遊正評估月中會否如期出團

台灣花蓮對開海域4月3日早上發生強烈地震，至今至少九人死亡，逾千人受傷。東瀛遊執行董事禤國全今（4日）指，現時暫無旅行團在花蓮，至於即將出發、行程包括花蓮的旅行團，會在這兩日視乎當地政府及合作伙伴的訊息評估情況，再通知客人。



香港保險業聯會行政總監劉佩玲在同一節目提醒，保險是保「意料之外」，如旅客在發生地震後才買旅遊保險，如同「間屋已經著火，自然無人保」，與地震相關的事項將不會受保，但與地震無關，例如醫療保障，則仍會有效。



東瀛遊11團在台 約300客全部安全行程照常

東瀛遊執行董事禤國全表示，全台共有11團，包括台北、台南、台中等，但當時沒有旅行團在花蓮，11團共約300人，全部安全，正照常行程，行程沒需要改變。由於其公司在台的旅行團主要使用台北或高雄機場，目前未有返港航班受影響。

他引述不少團友在地震時感覺輕微，尤幸未有人因而受驚，並稱目前初步觀察，花蓮以外的市面正常且安全。

禤國全指，4、5月應有六個旅行團的行程包括花蓮，最近出發的一團會在本月中出發，現時正監察當地情況，包括當地政府及合作伙伴的資訊，這兩日會決定是否如期出發，再通知客人。

他稱，現時留意到地震後有大樓倒塌，在評估時會考慮行程是否與這些地點重疉、去的地方又是否在鄰近震央附近等，「最緊要係安全。」

旅行社東瀛遊執行董事禤國全。（資料圖片/張浩維攝）

保險界稱地震後始購旅遊保險 保障範圍不包括地震影響

香港保險業聯會行政總監劉佩玲指，旅遊保險屬綜合保險，保障範圍很多，包括醫療，遺失行李等。她續指，如地震發生前已購買旅遊保險，現時因擔心不想開展行程而取消行程，投保人可以先向航空、酒店申請退款，如未獲受理，則可向保險公司索償。她其後補充，上述安排一般適用於出發前7日目的地發生大型天災。

她續指，如地震發生前已購買旅遊保險，現時正在行程中，想結束行程也可以作同樣處理，投保人可向航空、酒店申請退回餘款，未獲受理，則可向保險公司索償。如遇行程延誤，也可向保險公司索取額外賠償。

劉佩玲：間屋已經著火自然無人保

不過，她強調，保險是保「意料之外」，如旅客在發生地震後，才買旅遊保險，就如同「間屋已經著火，自然無人保」，與地震相關的事項不會受保，但與地震無關，例如醫療保障，則仍會有效。