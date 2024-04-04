今日必看8分鐘｜南丫島鹿洲山火｜台灣地震 女教師為救愛貓喪命

港鐵尖沙咀站附近路軌現裂縫須臨時加固 荃灣綫服務延長3至5分鐘

港鐵宣佈由於荃灣綫尖沙咀站附近的路軌故障，現時荃灣綫列車駛經佐敦站至尖沙咀站路段時需要慢駛，預計今日荃灣綫來往中環站及荃灣站的整體行車時間需要額外3至5分鐘。港鐵上午11時半補充，今天早上約8時，工程人員發現荃灣綫尖沙咀站附近的路軌有裂縫。工程人員已於該路段位置利用臨時加固組件鎖緊該路段，以確保行車安全。

清明節︱南丫島鹿洲山坡起火 冒出大量濃煙 27人一度被困

今日（4日）早上11時47分，南丫島東北邊小島鹿洲山坡發生山火，期間分別2個團體、共27名行山人士一度被困遂報警求助。消防派出滅火輪撲救，政府飛行服務隊亦出動直升機擲水彈救火。該27名被困人士全已獲救，部分人上船離開並送至榕樹灣碼頭，事件中無人受傷，救護車亦在場戒備。從相片可見，火警範圍接近山墳，山坡位置火光熊熊，冒出大量濃煙。

清明節︱新界北被山火攻陷 8人一度被困高埔村 消防GFS疲於撲救

今日（4月4日）清明節，大批孝子賢孫登山掃墓，惟疊加黃色火災危險警告，全港多處發生山火；其中今早南丫島山火，27人一度被困。下午時份，新界北區孔嶺近坪輋、馬田村等多地，同樣山火處處。下午1時上水華山山火，火線一度達100米；下午2時蓮麻坑山火，火線更一度長達300米；下午3時元朗高埔村對開山火，8名行山人士一度被困。

清明節｜屯門曾咀靈灰所化寶爐排長龍 孝子賢孫等逾兩小時欲放棄

今日（4日）清明節早上細雨紛紛，不少孝子賢孫拜祭先人。位於屯門曾咀靈灰安置所，有不少市民大排長龍等候使用化寶爐。有人表示需要等候逾兩小時才能化寶，可能考慮由職員代勞，「一定唔同啦，自己燒好啲嘅。」

清明節｜柴灣哥連臣角扶手梯 逾300人排隊等上山 人龍未間斷

今日（4日）是清明節，雖然天陰帶細雨，仍無阻孝子賢孫上山掃墓的孝心。柴灣哥連臣角有多個新建的拜祭設施，包括去年落成的哥連臣角新廈靈灰安置所，以及扶手電梯，今年清明市民無需行山或乘車，已可直接在新廈街使用扶手電梯上山掃墓。

清明節｜訂紙紮PS5航拍機祭祖 燒賣、「貓山王」想先人食好啲

明日（4日）便是清明節，市民或會按傳統習俗，帶祭品、元寶蠟燭、紙紮祭品等掃墓。上環紙紮舖寶泰行店主關先生表示，最暢銷的紙紮祭品是食品類，如蝦餃燒賣的點心、魚蝦蟹海鮮及榴槤等；亦有不少客人選擇多付手工費，特別訂造紙紮祭品「衣車」，PS5、Switch等遊戲機，潮流產品如無反相機、航拍機都有，「乜都可以整到」。

港首宗人類感染猴疱疹病毒 37歲男曾被猴子襲擊 入ICU情況危殆

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，正調查一宗人類感染B病毒，又稱猴疱疹病毒個案，是中心在港錄得的首宗人類感染病例。一名過往健康良好的37歲男子因發燒及神智不清，於3月21日被送往仁濟醫院急症室並入院，現時於該院深切治療部接受治療，情況危殆。

台灣花蓮地震｜為救愛貓 33歲女教師折返屋企遇餘震慘遭樑柱壓死

台灣花蓮外海3日上午7時58分許發生黎克特制規模7.2級強烈地震，鄰近震央的花蓮首當其衝、災情慘重，當地天王星大樓遭強震震倒傾斜，一度傳出多人受困。救援人員稍早尋獲最後一名失聯的33歲康姓女教師，發現她卡在水泥樑柱底下，研判已經死亡。警方初步調查，康女原本在強震發生後已經逃離大樓，但事後為了救貓而重回建築物，不料卻再也出不來。

警反詐騙及洗黑錢拘210人涉款$3.3億 退休漢被呃全副身家$3200萬

警方新界北總區於2023年錄得9,497宗騙案，按年上升超過一半，涉及投資及求職騙案損失高達9.7億元。有見及此，警方展開為期兩星期（3月20至4月2日）的「馭浪」反詐騙及反洗黑錢行動，以涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕210人，包括3名未成年人士，共牽涉152宗本地案件，總損失達3.3億元。當中有退休人士耗盡私人儲蓄、甚至借貸投資加密貨幣，最終痛失3200萬元，為今次行動的單一受騙最高金額。