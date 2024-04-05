七欖2024｜英球迷化身《龍珠》悟空狂歡　斐濟客感香港事事也新奇

香港國際七人欖球賽今日（5日）於香港大球場開鑼，今屆賽事4萬張門票已全數售罄；當中有近4成屬於海外球迷購票。作為大球場最後一次舉辦國際賽事，今早球場氣氛雖然未到最鼎沸，但仍無阻一班海外球迷到場為自己國家打氣。



有一身《龍珠》打扮的英國旅客指，因工作關係居於深圳，上年首次體驗比賽的他認為氣氛絕佳，所以今年再來；不過礙於酒店價格高昂，最終只能選擇今晚返回深圳。



也有初次到港的裴濟旅客指對香港景色、人事感到新奇，更揚言會再次來港。也有已來港兩周的英國情侶指，是首次觀看7人欖球賽事，也將此作為旅程的終點站。



扮作《龍珠》主角悟空的James向記者指，今早11點已經來到支持家鄉英國，但對球隊表現感到失望。

他續指，雖然來自英國，但目前因工作關係居留深圳，而今次則與上年觀賽時認識的加拿大朋友，再次聚首於大球場狂歡。

而與一班好友Cosplay《龍珠》的他就指，知道7人欖球賽傳統都會扮鬼扮馬，故好友Grant提議化身為悟空、比達進場，順道懷緬作者鳥山明。

扮作《龍珠》主角悟空的James雖然來自英國，但目前因工作關係居留深圳，而今次則與上年觀賽時認識的加拿大朋友，再次聚首於大球場狂歡。（郭梓謙攝）

不過雖然玩得開心，但James坦言，香港消費的確不便宜，他手上的飲品就要價$150港元，但亦明白在這類大型活動中，任何消費都會較平時高；好友Grant就笑指，今次過後，可能就要一星期不吃不喝。

Grant又透露，並非沒有想過在港過夜，不過二人明天還要工作，加上看到今個周末比平日貴4成、甚至5成，因而卻步。

James就表示，兩地來回只需1.5小時，如果將錢花在酒店上並不化算（it doesn't make sense ），寧願將錢用在其他花費上；不過他亦坦言，若果價格較平，或者會留夜。

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至於從裴濟遠渡而來的Saula就指，今次為了支持國家而來，預計會留港4天。他稱，雖然花費上比預期用得多（a bit more than what is expected）。

但對他而言，來到香港是個相當新奇的體驗，因為不論是香港人本身，抑或是香港本身地方不大，卻建築林立的景色，的確令他感到新鮮。

他又形容，來到香港的感覺又驚又喜、相當忐忑（butterflies in my stomach.）又誇張地指，旅港就如第一次見到女孩般。而被問到會否再次來港，Saula就笑言如果有足夠旅費，絕對會再來香港。

一行4人、粉色打扮的Dave就指，今次是首次來港，他與友人Jenna從英國來港兩周；而Jenna的表哥則與他們一起觀賞7人欖球賽，作為今次旅程最後一站。

Jenna就指，雖然從未觀賞過7人欖球賽，但仍期望可看到刺激有趣的比賽；至於被問到今次來港旅行消費了多少，眾人僅笑指：「用了太多(too much money）」。

來自愛爾蘭的Regina指，疫情後搬到香港居住，過去有觀看過15人欖球賽，今次則是首次欣賞7欖。身穿印上愛爾蘭衣服的她又說，今早特地11點進場，正是為了支持自己國家。

然而海外球迷雖多，但今次所見，大球場內的小食攤，並未如2月國際邁阿密來港踢友賽時誇張，各攤檔的物價亦已回落到約$100港元左右。

至於賽事上，今晚6時22分，則會有東道主港隊作賽，迎戰中國隊，而整個賽事則會從即日起，到周日（7日）完結。