七欖2024｜英球迷化身《龍珠》悟空狂歡　斐濟客感香港事事也新奇

香港國際七人欖球賽今日(5日)於香港大球場開鑼,今屆賽事4萬張門票已全數售罄;當中有近4成屬於海外球迷購票。作為大球場最後一次舉辦國際賽事,今早球場氣氛雖然未到最鼎沸,但仍無阻一班海外球迷到場為自己國家打氣。



有一身《龍珠》打扮的英國旅客指,因工作關係居於深圳,上年首次體驗比賽的他認為氣氛絕佳,所以今年再來;不過礙於酒店價格高昂,最終只能選擇今晚返回深圳。



也有初次到港的裴濟旅客指對香港景色、人事感到新奇,更揚言會再次來港。也有已來港兩周的英國情侶指,是首次觀看7人欖球賽事,也將此作為旅程的終點站。



扮作《龍珠》主角悟空的James向記者指,今早11點已經來到支持家鄉英國,但對球隊表現感到失望。

他續指,雖然來自英國,但目前因工作關係居留深圳,而今次則與上年觀賽時認識的加拿大朋友,再次聚首於大球場狂歡。

而與一班好友Cosplay《龍珠》的他就指,知道7人欖球賽傳統都會扮鬼扮馬,故好友Grant提議化身為悟空、比達進場,順道懷緬作者鳥山明。

扮作《龍珠》主角悟空的James雖然來自英國,但目前因工作關係居留深圳,而今次則與上年觀賽時認識的加拿大朋友,再次聚首於大球場狂歡。(郭梓謙攝)

不過雖然玩得開心,但James坦言,香港消費的確不便宜,他手上的飲品就要價$150港元,但亦明白在這類大型活動中,任何消費都會較平時高;好友Grant就笑指,今次過後,可能就要一星期不吃不喝。

Grant又透露,並非沒有想過在港過夜,不過二人明天還要工作,加上看到今個周末比平日貴4成、甚至5成,因而卻步。

James就表示,兩地來回只需1.5小時,如果將錢花在酒店上並不化算(it doesn't make sense ),寧願將錢用在其他花費上;不過他亦坦言,若果價格較平,或者會留夜。

+ 10

至於從裴濟遠渡而來的Saula就指,今次為了支持國家而來,預計會留港4天。他稱,雖然花費上比預期用得多(a bit more than what is expected)。

但對他而言,來到香港是個相當新奇的體驗,因為不論是香港人本身,抑或是香港本身地方不大,卻建築林立的景色,的確令他感到新鮮。

他又形容,來到香港的感覺又驚又喜、相當忐忑(butterflies in my stomach.)又誇張地指,旅港就如第一次見到女孩般。而被問到會否再次來港,Saula就笑言如果有足夠旅費,絕對會再來香港。

一行4人、粉色打扮的Dave就指,今次是首次來港,他與友人Jenna從英國來港兩周;而Jenna的表哥則與他們一起觀賞7人欖球賽,作為今次旅程最後一站。

Jenna就指,雖然從未觀賞過7人欖球賽,但仍期望可看到刺激有趣的比賽;至於被問到今次來港旅行消費了多少,眾人僅笑指:「用了太多(too much money)」。

來自愛爾蘭的Regina指,疫情後搬到香港居住,過去有觀看過15人欖球賽,今次則是首次欣賞7欖。身穿印上愛爾蘭衣服的她又說,今早特地11點進場,正是為了支持自己國家。

然而海外球迷雖多,但今次所見,大球場內的小食攤,並未如2月國際邁阿密來港踢友賽時誇張,各攤檔的物價亦已回落到約$100港元左右。

至於賽事上,今晚6時22分,則會有東道主港隊作賽,迎戰中國隊,而整個賽事則會從即日起,到周日(7日)完結。