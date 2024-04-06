今日必看8分鐘｜小童馬路踩單車｜藥費太貴 癌症病人欲北上求醫

車Cam直擊｜長沙灣小童馬路踩單車 切線貼近巴士 網民:害人害己

中山三鄉鎮日前有一名男童疑在馬路踩單車，遭一輛掛「中港牌」的七人車撞斃，事件引起廣泛關注，而本港社交平台亦流傳一段41秒的車Cam，片段顯示本周二（2日）上午10時42分，長沙灣深旺道往南昌方向、碧海藍天對開，有一名小童在馬路踩單車。其間有城巴上落客後離站駛出，由左線切至中線，男童此時亦由快線切入中線，兩車距離相當接近，男童亦曾加速，險象環生。城巴隨後減速及停下讓路，男童順利切入中線，在城巴旁邊駛走，繼續前行，最終右轉深旺道及興華街西交界的安全島，影片就此完結。

車cam直擊｜元朗「男童」揸綿羊仔 無頭盔衝紅燈 如馬路炸彈

昨日（5日）社交平台流傳兩段車Cam片段，拍攝到一名年約十多歲的男童無戴頭盔、踢拖駕駛一輛無掛車牌的「綿羊仔」電單車，載着同樣無佩戴頭盔的同伴，在元朗馬路行駛，其間攝車罅及衝紅燈，未有遵守交通規則，相當危險。有網民估計男童駕駛的是電動綿羊仔，並批評男童行為極危險。

天文台預警強陣風將來襲 籲市民到安全地方躲避 料今有驟雨雷暴

天文台天氣報告｜天文台今日（6日）上午11時15分發特別天氣提示指，預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請儘快到安全地方躲避。天文台預料，受一道低壓槽影響，本港今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。不過隨著高空反氣旋在下周後期逐漸增強，廣東沿岸天色大致良好，天氣炎熱，本港市區氣溫達攝氏31度。

打擊黑的｜的士大使站駐蘭桂坊 幫乘客登記資料 防止被濫收車資

為了打擊「黑的」問題，警方從今日（6日）起開始為期3個月的「的士大使」計劃，針對打擊的士拒載、濫收車資等違法行為，中區警區率先在其中一個「黑點」蘭桂坊推行，在威靈頓街和士丹利街分別設的士站，逢周末及周日凌晨零時開放5小時，「的士大使」在站頭協助乘客登記的士車牌號碼、目的地及預估大約車資等資料，同時寫在的士資訊卡上，以供乘客參考，防止被濫收車資。

旺角廣東道大廈冧鐵閘 兩女子被擊中頭部受傷 包括孕婦

今日（６日）上午9時56分，一名男子報案，指旺角廣東道1004號金慶樓，大廈地下維修中的鐵閘突然塌下，擊傷他懷孕的妻子，頭部流血。警方到場發現，除34歲姓何孕婦外，還有一名62歲姓黃女子被擊傷，後腦紅腫，她們都神智清醒，由救護員敷治後送往廣華醫院治理。

藥費一河之隔差九倍 癌症病人憂醫保不續保 北上求醫「無得避」

「你打工仔、中產有啲收入，比較富裕少少，你都入不到（醫管局）安全網，咁夾喺中間嘅人點算呢？佢都要搵條出路去醫病。」對於不少癌症病人而言，比起治療面對的苦楚，天價般的藥物反而更令其感到無助，「因病致貧」個案多不勝數。

BLUE COAST首賣422伙 暫沽303伙 大手客1.53億買8伙

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，今日首輪開售422伙，戶型涵蓋兩房至三房，入場價878萬元起。該盤日前截收約2.8萬個認購登記，超額逾65.3倍，打敗日出康城12A期SEASONS PLACE成本年新盤票王，同時亦為歷年首輪開售收票第3高的樓盤。

上水奪命車禍｜虎地拗道尋獲肇事車 車頭損毀轆現飛蛾 司機被捕

上水松柏塱發生奪命車禍，69歲老婦疑昨晚踩單車時被私家車撞倒昏迷，疑倒臥坑渠內約10小時，至今早（5日）始被剪草工人發現，惜告不治，肇事私家車事發後不顧而去。消息指，警方翻查閉路電視鎖定可疑的深色私家車，至傍晚時分，人員於上水虎地拗道尋獲一輛深藍色豐田私家車，車身左邊車頭嚴重損毀，懷疑與案件有關。

新蒲崗協調道吊臂車疑未收妥吊臂 撞歪興建中天橋支架 配件甩脫

今日（6日）上午8時59分，一輛吊臂車沿新蒲崗協調道東行，至2號Airside對開，懷疑吊臂未收妥，撞到掛在天橋底部的鐵架。鐵架歪斜，部份配件甩脫掉在路中。

九龍城潑水節移師籃球場舉行 參加者須預先登記 民政：安全考慮

九龍城去年復辦潑水節，大批市民於城南道手持水槍射水、水桶潑水，有人被指涉向警察和記者射水，事後被控襲警襲警及普通襲擊。九龍城民政事務專員蔡敏君今日（6日）出席「泰繽紛」開幕禮後表示，基於安全考量，月中舉辦的潑水節將於籃球場舉行，即一改以往多年在街頭潑水的傳統。