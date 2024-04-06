中電電壓驟降｜專家稱倘涉電線故障或與大雨有關　保護系統起作用

繼上周六（3月30日）元朗山火引起電壓驟降後，事隔一周、中電今日（6日）再發生電壓驟降事件，政府已要求中電交代改善。工程師學會電機分部發言人勞偉籌表示，上周六是山火導致，相信與中電電網無關，至於今次則屬發電廠設備故障，若與電線有關，可能因連日潮濕及下午落大雨引起，但強調電壓驟降與停電不同，正因保護系統發揮作用才會電壓驟降。



機電署要求中電就事故在4星期內提交詳細報告。（資料圖片）

上周六因受元朗十八鄉山火影響，中電連接元朗至荔枝角40萬伏特架空供電系統錄得短暫電壓驟降。事隔剛好一星期，中電屯門40萬伏特供電系統今午錄得短暫電壓驟降，引致新界及九龍區有電壓驟降，錄得逾百宗被困升降機求助，初步懷疑與發生在龍鼓灘發電廠內的設備故障引起，機電署已要求中電4星期內交報告。

接連發生電壓驟降事件引起政府關注，環境及生態局已要求中電向公眾作出交代和採取有效措施作出改善，並指示機電署加強監察中電的技術及電力安全表現。

工程師學會電機分部發言人勞偉籌表示，上周六是山火引起，影響附近電壓，相信與中電本身及其電網無關，又指同類情況在外國常見，例如美國加州經常因山火而電壓驟降，甚至要暫停供電。

▼3月30日 元朗山火導致電壓驟降▼



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至於今次事件，勞則指中電暫未公布龍鼓灘發電廠內什麼設備故障，不過若涉及電塔及電線等設備，相信有機會受惡劣天氣影響，尤其連日潮濕及今日曾落大雨，倘是廠內其他設備，則要再調查。

電壓驟降正因保護系統發揮作用

他又說，今次受影響是40萬伏特供電系統，電壓較高，一般覆蓋範圍也較大，故會影響較大範圍。他強調，電壓驟降與停電不同，正因保護系統發揮作用才會電壓驟降，上次元朗山火只引起0.1秒驟降，料今次影響時間也只是在1秒之內。

中電龍鼓灘發電廠。（中電圖片）

短時間內發生多宗同類事件 中電應檢視管理工作

對於短時間內發生多宗同類事件，勞偉籌稱香港電力供應是根據管制計劃協議進行，相信電力公司不會因想「慳錢」而不更新或維修設施，但認為應檢視管理方面工作。