潑水節荔枝角｜街頭「槍戰」戰況激烈　有市民無預約無水玩感失望

響應泰國4月傳統新年和潑水節節慶活動，今日（6日）在荔枝角D2 Place對出十字街口兩旁，也有潑水活動。有家長攜同小朋友在玩完水槍後表示，「戰況好激烈」，雖渾身濕透，但能讓小朋友與眾多人士玩水槍仍覺機會難得；不過，亦有市民帶齊「裝備」，換好泳衣，在現場排隊2小時後，才得知未有預先網上預約而無法入場，覺「失望到爆」。



同場，舞台有模特兒身穿泰國傳統服飾，吸引大批攝影愛好者拍攝留念；而路口一邊遍布泰國特色市集，一片人頭湧湧；另一邊的街道亦不遑多讓，有逾200名市民為玩水槍激戰而大排長龍，十分熱鬧。



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今日在D2 Place對出十字路口，長義街兩旁都人頭湧湧，因有Songkran潑水節活動，在現場所見，路口中間設有舞台，有身穿泰國特色服裝的小朋友歌舞表演，亦有身穿泰國傳統服飾的模特兒與現場人士一同打卡，吸引數十名攝影愛好者圍觀拍照。

至於在後方的水槍激戰派對，場地用透明擋板畫出玩水的範圍，在活動開始前，已有逾200人在場外等候入場，場面墟冚。而在另一邊街尾的泰拳擂台都吸引數十名圍觀人士，欣賞表演者示範泰拳比賽，場面熱鬧。

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黃太一家大細預先在網上預約，今日都帶了兩支水槍入場玩，其兒子表示好開心和好玩，因平日沒有這種機會玩水，而黃太則認為場內十分刺激，「超多人一齊玩，戰況非常激烈」，她與小朋友雖「全身裝備」，身穿雨衣和戴帽擋水，不過依然渾身濕透，「着咩都冇用」；今日下午時間天陰帶雨，在陰涼的雨中玩水亦讓他們覺得「好凍」，故玩了半小時左右便離開。

黃太一家今日整裝待發，和在場眾多人士難得地一同耍水。（梁祖兒攝）

而陳小朋友在早前預約後，今日3時便等候入場，等了約20分鐘才可進場，他很期待今次的水槍激戰派對，早早特意為此買了幾支水槍，就是為了今日可與其他人「激戰」，他認為今次水槍活動很好玩，玩了約半小時亦盡興而歸。

不過，另有吳小朋友同家人未有預先網上預約，今日下午2時左右，在場外希望可以排隊入場，排了約兩小時，他與其他同樣無預約，想排隊入場的人士才被主辦方告知未能入內，他對此表示「失望到爆」，因為他與家人今日特意身穿泳衣、帶水槍，就是為了來玩水，他認為在現場有預約的人數很少，「得好少人入去玩到」，而他在被通知不能現場排隊後，亦無意去其他地方再玩水，只能失望而回。

至於街頭兩旁各設有近30個和20個攤檔，攤檔後方則分別是水槍激戰的場地，以及泰拳表演的擂台。攤檔主要售賣泰國特色小食及商品，部份價格偏貴，如20元4粒的「天價燒賣」、150元的雨傘，以及80元的水槍等；不過，都吸引了大批市民在攤檔前駐足。