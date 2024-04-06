台灣花蓮地震｜入境處：12名身處太魯閣地區求助港人全數安全離開

台灣花蓮以東對出海域周三（3日）早上發生7.2級地震，香港入境事務處今日（6日）指，截至下午5時，入境處接獲35名港人求助及確認相關港人身處安全地方。求助人當中，有12人身處太魯閣地區，他們已全數安全離開受影響區域。



2024年4月4日，台灣花蓮天王星大樓嚴重傾側，消防局正在作業。（REUTERS）

截至今午5時，入境處接獲35名港人求助及確認相關港人身處安全地方，求助人當中，有12人身處太魯閣地區，他們已全數安全離開受影響區域。 就台灣發生地震一事，入境處稱獲悉事件後，已即時透過特區政府相關部門、旅遊業監管局及旅遊業議會了解情況。

入境處已向求助人提供相關資訊及可行協助，並會繼續與求助港人、特區政府相關部門、旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫，密切留意事態發展及按求助人意願提供一切可行的協助。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用 1868 聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp 求助熱線；發送信息至1868 微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。