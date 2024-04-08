雪龍2號｜上午駛入尖沙咀海運碼頭　港府舉辦歡迎儀式迎接

內地第一首自主建造的極地科考破冰船「雪龍2號」今日（8日）起一連五日訪港，預計早上9時半經鯉魚門入維港，再駛至海運碼頭，政府為其舉行海陸空歡迎儀式。



雪龍2號將會停泊於尖沙咀海運碼頭禁區，並免費開放予公眾及團體參觀，由於參觀名額有限，僅限早前已登記人士參觀。



「雪龍2號」今日（8日）起一連五日訪港，今早駛入尖沙咀維多利亞港。（黃浩謙攝）

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「雪龍2號」今日上午9時半現身西灣河，民間船隻包括鴨靈號、張保仔號、天星小輪（世星）及5艘由香港漁民團體聯會組織的漁船，以及政府環境保護署、海事處、漁農自然護理署、香港海關、懲教署、入境事務處，水警輪和兩艘消防船，組成龐大的迎船船隊，引導並陪同「雪龍2號」由鯉魚門進入維多利亞港。

「雪龍2號」上午駛入尖沙咀維多利亞港。（鄧宇詩攝）

港府在尖沙咀舉辦歡迎儀式，兩艘拖船和一艘消防船對射形成的水拱門，同時，飛行服務隊兩架直升機低飛致敬。

「雪龍2號」上午10時許駛入尖沙咀維多利亞港，將會停泊海運碼頭，船長、船員及船隊向碼頭的市民揮手。

「雪龍2號」今日（8日）起一連五日訪港，上午9時許駛入維港。（郭梓謙攝）

「雪龍2」今日（8日）起一連五日訪港，是中國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船。(雪龍2訪港籌備委員會提供）

「雪龍2號」和中國第40次南極科考隊今日起一連五日訪港，特首李家超和中聯辧主任鄭雁雄、以及國家自然資源部副部長兼國家海洋局局長孫書賢及第40次南極考察隊領隊張北辰出席歡迎儀式。

雪龍2號船隻共有五層，當中包括海洋採樣室、實驗室、數據管理庫等，參觀人亦可船長艙及停機坪觀看整艘船。該船隻可容納共約3,000人，每天限約500至1,000人登船。「雪龍2號」訪港執委會主席何建宗曾指，估計每組參觀人數為20至30人，在船上可逗留20至25分鐘。

「雪龍2號」總長122.5米，型寬22.32米，設計吃水7.85米，設計吃水排水量13,996噸，總噸位12,769噸，為中國首艘自主建造的極地科學考察破冰船，擁有船舶設計主要知識產權並掌握多項關鍵技術，具有多項創新成果。

「雪龍2號」開放日期及時間如下：



日期：4月9日至4月11日（開放時間：08:30-19:30，19:00為最後一團）

4月12日（開放時間：08:30-12:30，12:00 為最後一團）