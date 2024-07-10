太古城襲擊案施襲男被「私了」　六旬漢稱救傷者脫罪　另1男罪成

2019年11月在太古城中心外用刀傷及多名途人，並咬甩時任東區區議員趙家賢左耳的男子陳真，他施襲後疑遭現場多名人士「私了」，在現場被圍毆及拳打腳踢。6男事後被指曾襲擊陳被捕，其中4人認罪，六旬律師樓文員及一名無業男子被指曾腳踢及用傘襲擊陳否認暴動等罪，他們否認指控，經過審訊後今（10日）在區域法院裁決，其中任律師樓文員的高縫自辯時曾稱，當時為想拯救傷者，曾踢過陳背部數下，但他本人並不讚成「私了」，他見陳受襲時，亦有把向陳施襲的人推開，高最後被裁定罪名不成立，另一名被告則暴動及傷人罪成。



兩名不認罪被告：高縫（61歲，律師樓文員）及鍾志宏（36歲，無業），他們各面對一項暴動和有意圖而傷人罪。控罪指，他們於2019年11月3日，在太古城中心2期北座西門外，與其他人參與暴動；及同日同地非法及惡意傷害陳真，意圖對其身體造成嚴重傷害。高被裁定罪名不成立，鍾則暴動及傷人罪成。

被告高縫自辯時曾稱，為想拯救傷者，才踢事主陳真數下。(資料圖片)

被告鍾志宏被裁定傷人及暴動罪成。(資料圖片)

陳襲擊一對男女後咬甩趙耳朵

控方案情指，當日下午約5時起，大批示威者在商場聚集，部份人高唱「願榮光歸香港」。約7時半，陳真在太古城中心西出口以普通話與人口角，期間陳襲擊一對男女，又將時任區議員趙家賢的部份耳朵咬掉。陳後來數度遭多名示威者包圍及拳打腳踢至嚴重受傷，全身染血。

高被指曾踢陳數下

控方指有涉案片段拍攝到，在陳被多人圍堵時，高曾用右腳踢陳真數下，並用雙手屈曲陳真的雙腳，並壓住他的腿；右前臂滿佈紋身的鍾則用縮骨遮不斷打陳真超過10下。

陳供稱不記得遇襲情況

正在服刑的陳真在懲教人員押解下出庭，他稱當晚飲酒後去蒸桑拿，回家途中經過現場聽到有人大叫：「光復香港」，為好玩回應：「光復台灣」，之後便遭示威者追打，又斥他：「大陸仔，呢度係香港！」但陳稱對被襲的事一概不記得。

事主陳真被「私了」前，曾用刀襲擊一對男女，及咬甩趙家賢耳朵。(詳看下圖)

咬甩趙家賢耳朵的灰衫男子陳真，其後被現場人士「私了」，頭破血流。(李澤彤攝)

趙家賢耳朵疑遭咬甩浴血。(李澤彤攝)

灰衫男（左一）和趙家賢（左二背向鏡頭）扭作一團。（網上截圖）

灰衣男子緊抱趙家賢頭頸不放。(網上影片截圖)

趙家賢受傷，靠在一旁的圓柱。（網上截圖）

11月3日，太古城有男子持刀襲擊市民，太古城西區議員趙家賢嘗試上前制止時，被男子咬甩耳廓。（李澤彤攝）

趙家賢送院救治，耳朵最終仍無法駁回。（勞敏儀攝）

高辯稱為拯救傷者才踢陳背部數下

被告高縫則自辯稱，他當晚途徑現場，見陳真持刀斬人感震驚，自覺作為良好市民，有責任找人幫忙，遂跑回商場大叫：「斬人啊！」他返回案發現場，見到陳「發狂咁搲」一名身穿花藍色上衣的男子。他為拯救該名男子，踢了陳的背部數下。高指陳當晚失去理性持續攻擊，形容陳是「危險人物」。高又稱他也不能接受「私了」，故後來有人企圖向陳施襲時，他因不想陳受襲，也有把施襲者推開。

同案3名被告張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）、鄭朗穎（25歲，文員），早前承認承認暴動等罪，案件押後至5月22日判刑；餘下一名被告徐俊傑（20歲，學生）初時否認一項暴動罪受審，在審訊被裁決表證成立後改為認罪。

案件編號：DCCC 329/2022