黎智英案｜重光團隊擬向歐洲3國政府發信　求終止與港引導協議

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第55天，「12港人」之一的李宇軒今繼續作供，李在復活節前作供時提到，他當時與英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)的連繫，亦提到在國安法實施前，他曾與裴交流過一些想法。李今（8日）續作供時，承認其電腦內有擬發給捷克、愛爾蘭及葡萄牙的外交和司法部的信件，內容是要求該些國家終止與香港的引導協議。李稱該些信件由其團隊或裴提供，但他並沒有參與處理那些信件。



李宇軒稱IPAC聯盟的成員在國安法生效後，曾討論終止引導協議，但未有達成共識。(資料圖片)

國安法生效後聯盟曾討論終止引渡協議

李宇軒早前供稱，他於2020年6月協助裴倫德成立由多國國會議員組成的：對華政策跨國議會聯盟（IPAC，下稱：聯盟）。該聯盟同年7月3月，即《港區國安法》生效後3天，曾舉行一次小組會議。庭上展示該會議紀錄，顯示該會議主要有兩項目標，包括想參與會議的議員，向其國家政府提出不會引渡任何人到中港兩地的聲明；第二個目標是檢討和終止引渡協議。

會議未有達成共識

李解釋，第二項目標涉及通過法例，較難推動，首個目標則較易達成。若某些國家未能修訂法例，亦可先作公開聲明。但該次會議未有達成共識，只列出各參與者對香港引導協議的發言。後來加拿大外交部發表聲明，指該國暫停和香港的引渡協議。

李宇軒指他電腦內三份發予歐洲不同國家政府的信函，是由裴倫德（Luke de Pulford）或重光團隊提供。(影片截圖)

李的電腦內有3份發予歐洲國家的信函

控方又展示在李宇軒電腦內檢取的三篇信函，內容顯示重光團隊(SWHK)分別去信捷克、愛爾蘭和葡萄牙的外交和司法部，要求他們終止和香港的引渡協議。李指該信件是由重光團體或裴倫德提供以作參考。李他當時是以一個社運活躍分子身份，或和聯盟一同做遊說工作，他亦是重光團隊中其中一名做遊說工作的成員，但不屬任何的僱員，李亦未有再處理該些信件。

協助成立日本對華政策聯盟

李又稱，同年7月成立一個以日本國會議員為主的組織：對中政策國會議員聯盟 (Japan Parliamentary Alliance on China, JPAC)，這是個類似與裘等成立的聯盟，讓關心中國政策的日本國會議員「走埋一齊」。該組織於7月29日舉行記者會宣布成立，日本的港人組織，包括SWHK@JPN、Act with HK，亦有在記者會發言，要求日本對港推出「救生艇政策」、制裁香港、暫停日本和香港之間的司法互助協議，以及防止日本的組織或公司協助香港政府在政治方面打壓港人。

李宇軒稱他曾協助日本時任議員山尾志櫻里成立組織JPAC。（網上圖片）

以義工身份協助傳遞訊息

李稱他在JPAC沒有角色，只是以義工身份，協助時任日本眾議院議員山尾志櫻里成立，他會為山尾，在日本的港人組織和聯盟之間傳遞訊息。

本案4名被告黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控4罪，包括1項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪和1項勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022